初恋も復縁も大人の恋も！『映画ラストマン -FIRST LOVE-』より、登場人物それぞれの恋を予感させる場面写真が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

先日、完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』の放送も発表され、年末に向けてますます注目が集まる『ラストマン』。映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』では“FIRST LOVE”とサブタイトルにあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ。このたび、キャラクターそれぞれの恋“LOVE”を予感させる場面写真が公開された。

■登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ

学生時代、アメリカの同じ大学に通っていた皆実（福山雅治）と、彼の初恋の人であるナギサ（宮沢りえ）は出会い、幸せな日常をおくっていた。FBI特別捜査官となった今、ロシアからアメリカへ亡命を図るナギサから助けを求められ再会を果たす皆実だが、どこか切ない表情を浮かべるふたり。皆実とナギサの過去には、いったい何があったのか？

連続ドラマでは元恋人でありつつ、仕事上のライバルとして描かれていた心太朗（大泉洋）と佐久良（吉田羊）。ドラマファンはふたりの関係性も気になるところだが、今回、一緒に食事をする姿が切り取られた場面写真が解禁。口を開けば言い合いになるふたりの、連続ドラマから2年越しに描かれる丁々発止の掛け合いも健在だ。

そして、連続ドラマでは吾妻（今田美桜）に想いを寄せる泉（永瀬廉）が食事に誘うも度々断られ、思わずヤキモキしてしまうような関係が続いたが、映画では交換研修プログラムであらたにFBIから派遣されてきたクライド・ユン捜査官（ロウン）の登場で泉が大ピンチに。

このたび公開された場面写真では、捜査一課を訪れたユンが吾妻と握手を交わす姿が切り取られている。ユンは優秀な捜査官という評判と同時に、かなりのプレイボーイだという噂も。そんなユンと吾妻のやり取りを見て焦りを感じる泉。突然のライバル登場に、はたして泉はどうするのか？

事件に恋に奮闘する各キャラクターの姿にも注目だ。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

2025年12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮

沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(c）2025映画「ラストマン」製作委員会

■番組情報

TBS 完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』

12/28（日）21:00～

■関連リンク

『ラストマン』作品サイト

https://www.lastman2025.jp