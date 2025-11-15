下広志代表が解説…柔らかい着地で股関節の折りたたみを作る「ジャンプスイングドリル」

小学校低学年のバッティングフォームで多いのは、股関節を使えていないこと。膝だけを曲げたり、上半身だけが猫背になってしまっていたりする。それでは、パワーを発揮して強い打球を飛ばすことができない。東京の人気の野球塾「Be Baseball Academy」代表の下広志さんが、力の入りやすい構え方、力強いバットスイングを生み出す構え方の土台を作る「ジャンプスイングドリル」を紹介する。

このドリルは、スクワットの姿勢で軽くジャンプをして着地をし、そこからスイングをする。下さんによると「気をつけたいポイントは、着地した時に、股関節が適度に曲がっていること。膝が曲がりすぎてつま先を越えないこと。股関節・膝・足首が直列であること」が重要だ。

「背中が丸まっているとうまくできません。ジャンプをして、着地する際に股関節を曲げて受け止めて、力の入りやすい姿勢を自然に作る。そこからスイングをしていきます」と下さん。着地する際、股関節を伸ばしたままだとドスンと落ちてしまう。通常のスクワットをイメージし、股関節を折り畳んで「柔らかくポンと着地するイメージで」行うことがコツだ。

また、着地の際、横から見た時に「上半身と脛の角度が平行になっていること」も欠かせないチェックポイントとなる。膝がつま先より前に出て上体が起き上がっていたり、上体が猫背になっていると、この平行関係が崩れて力が入りにくくなる。まずは着地の姿勢を作れるようになり、そこからスイングにつなげるよう練習するといい。

バッティングでは構えが最初の重要ステップだ。下さんは「構えは本当に大事。その後のスイング動作とかにも繋がる。1ができて2ができる。2ができて3ができる。こういう繋がりがバッティングでは大事」と強調する。適切な構えができれば見た目にも美しく、打球の飛距離にも直結する。練習の目安は1回10回程度。ジャンプによる着地は強度が強いため、質を重視して行うことが大切だ。（First-Pitch編集部）