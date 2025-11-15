今季は本塁打で松井秀喜氏のキャリアハイを上回る

ナ・リーグの最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目、満票での受賞を果たした。その一方で、もう1人の日本人選手が8位票の1票のみながら20位にランクインしたことにも、日本のファンは喜んでいる。

その日本人とは、カブスの鈴木誠也外野手。指名打者を中心に起用された今季は前半戦からキャリアハイのペースで本塁打と打点を稼ぎ、打率.245ながらも松井秀喜氏が2004年に残した31本塁打を上回る32本塁打をマーク。103打点を残し、松井、大谷に次いで日本人では3人目となる100打点を超えた。

MVPは全米野球記者協会（BBWAA）から選ばれた30人がリーグの10名まで順位をつけて投票する。鈴木は8位票の1票だけが入り、3ポイントで全体で20位となった。指名打者中心だったため他の表彰は同一リーグの大谷が独占する結果となったが、鈴木の実力もメジャーで評価されていることを示す結果だった。

この結果にSNSでも「鈴木誠也に票が入ってるの嬉しいね」「地味にMVP投票リストに鈴木誠也が居ることがうれしい。あれだけの人数が居るメジャーリーガーの中でこの位置は相当高いぜ」「鈴木誠也の活躍が地味に見えるのは、ぜったいに錯覚だからな（笑）」「すごい！ 誠也ちゃんいる」「誠也得票されてるやんおめでとう」「オオタニサンとジャッジのMVPは順当としても、ここで注目すべきは鈴木誠也に8位票がひとつ入ってること」と日本のファンから称賛の声が出ていた。（Full-Count編集部）