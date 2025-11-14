¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥Ä¡×¤¬À¤³¦¤Ø ¡È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÄ©Àï¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±SP¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á¡É¤ÇÀ¤³¦¤Ø¡ÁËÜ¾ì¤ËÄ©¤à¡ª¥Ñ¥ó¤È¥·¥ã¥Ä¡Á¡×¡£
±ß°Â¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¡Ä¡£ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤½À¤³¦¤ØÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¡×¤ÇµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ÎËÜ¾ì¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò»Ï¤á¡¢À¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¡¼¥«¡¼¥º¥·¥ã¥Ä³ùÁÒ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤äºß¸Ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢°ìÅÙÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©¤à¡£
Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡É¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á¡É¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¹âÉÊ¼Á¥·¥ã¥Ä¤òËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤ë¡ª
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¤¹¤º¤é¤óÄÌ¤ê¤Ë¡¢°ìºÝ³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£µÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¥º¥·¥ã¥Ä³ùÁÒ¡×¡Ê¹ñÆâ¤Ë25Å¹ÊÞ¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÄÌ¾Î¡Ö³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¡×¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ïÉÊ¤Ç¡¢¡Ö15Ç¯¤¯¤é¤¤Ãå¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ìÅÙ¤Ë5Ëç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¹ñÆâ¤ÇË¥À½¤¹¤ë¥á¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤À¤±¤Ç32¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï7590±ß¤«¤é¡£¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤À¡£
1·î7Æü¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥º¥·¥ã¥Ä³ùÁÒ¤Î²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÄçËöÆàÌ¾»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢´´Éô¼Ò°÷¤é¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥á¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜÉ¸¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â100²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ò13¡ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥á¡¼¥«¡¼¥º¥·¥ã¥Ä³ùÁÒ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï257¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó56²¯±ß¡£¤½¤ì¤ò5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢2ÇÜ¶á¤¤100²¯±ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤À¡£
¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡£ÄçËö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Å¤é¤¤¡£¡ØÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¥á¡¼¥«¡¼¥º¥·¥ã¥Ä³ùÁÒ¡Ê°Ê²¼¡¢³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¡Ë¤Ï¡¢1993Ç¯¡¢ÄçËö¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬³ùÁÒ¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¤ÎÆàÌ¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤¿¸å¡¢1998Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£2020Ç¯¡¢Éã¿Æ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
2·î¡¢¡Ö³ùÁÒ¥·¥ã¥ÄËÜÅ¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ»Ô¡Ë¡£ÄçËö¤µ¤ó¤Ï³¤³°Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÒÆâ¤Ë10¿Í¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Àº±Ô¡£
Éþ¤òµÒ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ëÀìÌç²È¤Ç¡¢Âµ¤äÃå¾æ¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¸ª¤Î·¹¼Ð¤ä¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá¤·¡¢ÂÎ·Á¤ò¸«¤Æ½Ö»þ¤ËÄ´À°¥«½ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ï36¥«½ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ï13¥«½ê¤ò5ÐÃ±°Ì¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¡£
¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤¬À¸ÃÏ¤Î¸«ËÜ¤ä¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥È¥é¥ó¥¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò²ó¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇºÎÀ£¡£ÆüËÜ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¡¢´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³¤³°¤ØÈ¯Á÷¤¹¤ë¡£
¼Â¤Ï³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¡¢2012Ç¯¤Ë³¤³°½é¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2020Ç¯¤ËÅ±Âà¡£º£²ó¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡£¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤ï¤º¤«10¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢1Å¹ÊÞ¤Î1Ç¯Ê¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¤¬À½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëË¥À½¹©¾ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥ï¥¤¥±¡¼¥¨¥¹¡×¡Ê¹áÀî¡¦´Ñ²»»û»Ô¡Ë¤À¡£15Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤ÎÃúÇ«¤Ç¹âÅÙ¤ÊË¥À½µ»½Ñ¤¬³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¤ÎÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤¬»ê¤ë½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÉþ¤ÎÎ¢¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏË¥¤¤¤·¤í¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ½¤Î¤è¤¦¤ËË¥¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÎ©ÂÎÅª¤ËË¥¤¦¤Ê¤É¡¢½ÏÎý¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉÊ¼Á¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¼ÒÄ¹¤ÎÆï°æ½¨¿¤µ¤ó¤Ï´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥á¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
Ë¥À½¤ò´Þ¤àÆüËÜ¤ÎÁ¡°Ý´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢1990Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¤¤¤Þ¤ä°áÎÁÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÎ¨¤Ï98.6¡ó¡Ê2024Ç¯ ½Ð½ê¡§ÆüËÜÁ¡°ÝÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¤Ç¡¢¥á¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤ï¤º¤«1.4¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¹©¾ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î°ì½õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£À¤³¦¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ï¡¢ÄçËö¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
5·î²¼½Ü¡¢ÄçËö¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢1Æü75Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÄÌ¶Ð¤ä´Ñ¸÷¤Ç¹Ô¤¸ò¤¦¥°¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë±Ø¡£³ùÁÒ¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¤á¡£ÀÇÈ´¤²Á³Ê¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢7900±ß¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬120¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü8000±ß¡Ë¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¡£¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÆüËÜ¤Î3ÇÜ¶á¤¤²Á³ÊÀßÄê¤À¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï1000Ëü±ß¡£¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Ç¡¢1Å¹ÊÞ¤Î1¥«·îÊ¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄó°Æ¤Ç¤¤ì¤ÐÉ¬¤ºÇä¤ì¤ë¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤½¤·¤ÆÄçËö¤µ¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÎäÅà¥Ñ¥ó¤ÇËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò³«Âó¤¹¤ë¡ª
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡£Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¤ä¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤¬¼ç¿©¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤â¹¥É¾¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢°ìÅÙ¾Æ¤¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤·¤¿ÎäÅà¥Ñ¥ó¡£¼«Á³²òÅà¸å¤Ë3Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¤È¡¢ºî¤êÎ©¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊä½¼¤¹¤ë¤À¤±¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢Á´¹ñ4000¼Ò°Ê¾å¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÎäÅà¥Ñ¥ó¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡Ê·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¡Ë¡£À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæ ÃÎ¤µ¤ó(57)¤À¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ïºî¤êÊý¤Ë¤¢¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Î¾®Çþ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©»º¤ò¼ç¤È¤·¤¿¹ñ»º¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤ò¥Ñ¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±ö¤â¹ñ»º¤ÎÊ¿³ø±ö¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥²¥é¥ó¥É±ö¤ò¡¢¾®ÇþÊ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤À¡£
¾®ÇþËÜÍè¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ëÈë·í¤¬¡Ö¶ÍÀ¸¹ÚÊì¡×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®Çþ¤ä¿å¤ÇÆÈ¼«¤ËÇÝÍÜ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¼«²ÈÀ½¤ÎÅ·Á³¹ÚÊì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤ò½Ð¤¹¡£¾Æ¤¾å¤²¤¿»þ¤Ë¹á¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤¬ÎäÅàÊýË¡¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¸å¤ËÆÃ¼ì¤ÊÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹45¡î¤Þ¤ÇÅà¤é¤»¤ë¡£
ÎäÅà¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¸ÃÏ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅà¤é¤»¤¿¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾å¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¤Ï¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¾¯¤·¤Î²ÃÇ®¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤¬´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
2016Ç¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¥Ñ¥óÅ¹¤Î4ÂåÌÜ¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë»þ¤«¤é¡¢ËèÆü¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»ä¤Ê¤ê¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï31ºÐ¤Î»þ¡¢»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç±¿Ì¿¤Î¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¤È½Ð¹ç¤¦¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÎÌ¤À¤±¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤ê¤ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÎäÅà¥Ñ¥ó¤òÇã¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó36²¯±ß¡Ê2024Ç¯8·î´ü¡Ë¤È9Ç¯Á°¤Î3ÇÜ¤Ë¡£½¾¶È°÷Ìó450¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ØÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ó¤ÎËÜ¾ì¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¡£
9·î²¼½Ü¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò°÷¤ò½¸¤á¤¿²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£UAE¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Ê½Ð¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Î¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬½¸¤Þ¤ê¡È±£¤ì¤¿Èþ¿©¤ÎÄ®¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥É¥ó¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¤Ç¾¡Éé¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ø¡ª