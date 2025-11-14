

ちゃんみな

ちゃんみなが14日、NHK放送局で開催された「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。

【写真】ちゃんみな「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見の模様

今年の紅白出場決定に加え、記者からご結婚への祝辞も受けるなど、公私にわたる慶事が重なった一年を振り返った。

ちゃんみなは、今年の自身にとっての一年を「本当に変化って言葉が１番似合う言葉」だったと表現した。今年は、新しいことにもたくさん挑戦し、「未知なことがたくさんあった年だった」とし、「手探りながらも１個１個本気で歩んできた」と、努力を重ねたことを強調した。

出場歌手として名を連ねた彼女は、まだパフォーマンス内容は決まっていないとしながらも、紅白のステージへの思いを熱く語った。自身の人生、そして見てくれる視聴者、長年応援してくれた人々の「記憶に爪（つめ）跡を残せるような」ステージにしたいと抱負を述べた。そして「いつも通り本気でステージに立たせていただきたい」と、真摯な姿勢を見せた。

特に会場の感動を呼んだのは、自身がプロデューサーを務めたガールズグループHANA（ハナ）もまた、今回紅組での初出場を決めたことについて語った場面。

ちゃんみなは、HANAのメンバーとともに紅白の舞台に立てることに「本当に本当に幸せです」と、感極まった様子を見せた。HANAは、ちゃんみな氏がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生した7人組。メンバーが「頑張って育った」努力の結晶が実を結び、伝統あるステージに一緒に立てることは「本当に私にとっても意味があること」だと述べた。

オーディション開催時やデビューメンバーを決めた時点では、この景色が待っているとは思っていなかったと正直に告白。「大きく咲いて欲しいなと思ってたんですけども、こんなに早く大きく咲くとは本当に思ってなかった。光栄の限りでございます。自分のことよりも嬉しいと思います」と、HANAの快進撃を自分のこと以上に嬉しく思っていると語った。