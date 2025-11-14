かまいたち濱家「僕の頭頂部が…」YouTubeで意図せず“衝撃映像”公開「世に出てしまった」

11月14日、フジテレビ系『ノンストップ！』にVTR出演したかまいたち・濱家隆一が、YouTube撮影でのハプニングを明かした。

【関連】かまいたち濱家、薄毛を自ら周囲に明かした理由「腫れものに触るみたいなんは絶対イヤ」

番組では、世界初となる『ドラゴンボール』オフィシャルストアのオープニングイベントに登場したかまいたちに対するインタビューの模様を公開。

この中で、濱家は“意図せずオープンになってしまったこと”があるとして、「YouTube（の動画）で僕の頭頂部が映り込んでハゲているのがオープンになった」といい、その動画には編集スタッフやマネージャーら複数人が携わっていたとした上で、「全ての目をかいくぐって世に出てしまったんですよ」とコメント。

さらに、「メイクさんで、完全に僕の薄毛を隠してくれるメイクさんがいます。（YouTube撮影の）その時はいなかったんですよ」とも回想すると、「この間そのメイクさんが、自分が僕の頭頂部を隠す技術を、後輩のメイクの子に撮らせて、僕周りのメイクさんと共有してました」とも明かしていた。