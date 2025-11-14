ANYCOLORは、2026年1月17日開催の「加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE"」グッズの事前販売を、11月14日18時からにじさんじオフィシャルストアにて開始する。

【画像】事前販売が行われるライブグッズ一覧

グッズのラインナップは、ダイカガミハンマーライト、ブレスレットライト、Tシャツ、マフラータオル、ラバーバンド、ポーチ、ミニカー、ステッカーセット、アクリルスタンド、B2ポスター、ランダムカード、にじぱぺっとに加え、会場販売限定のめんや加賀美 おみやげ用ラーメン、当日会場販売・事後販売限定カプセルトイの14種類だ。

「加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE"」グッズを5,000円（税込）以上購入した人には特典がつく。にじさんじオフィシャルストアでは「37カード」、会場では「潜在株主総会ノベルティセット」が贈られる。

なお受注生産ではなく、在庫販売となっている。当日会場販売も行われるが、詳細はにじさんじ公式X、にじさんじ公式 イベント物販X、イベント特設公式サイトで続報が流れる予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）