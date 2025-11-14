¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤¬°úÂà¡Ä¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÌ´¤Ï¼¡À¤Âå¤Ø
¡¡¥¤¥ó¥¼¥ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤Ï11·î14Æü¡¢¸òÎ®½Å¾Þ3¾¡¤Î¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¡ÊÌÆ5¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¤¬°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÈË¿£Æþ¤ê¤·¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¸òÎ®½Å¾Þ¤òÀ©ÇÆ¡£ºòÇ¯¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊÆ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥¹¥¿¥Õ¤ËÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÌµÇ°¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤â¸òÎ®½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢½Õ°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤é¤º¡¢9ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¡£JBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤¬3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡JBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸å¤âÂç¤¤Ê°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢°úÂà¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆG1ÇÏ¥·¥Ã¥Ô¥«¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ò»Ð¤Ë¡¢ÌµÇÔ¤ÎÊÆ»°´§ÇÏ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÄ¶ÎÉ·ì¤é¤·¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¤é¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»º¶ð¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£