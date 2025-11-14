「MLBネットワーク」に生出演、家族で見届けた栄誉

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。「MLBネットワーク」の生放送に真美子夫人とデコピンも登場し喜びの声を届けた。

大谷はブラウンの私服姿で生出演。生放送が始まった時点では1人での出演だったが、MVPが発表される瞬間は、真美子夫人とデコピンも大谷の隣でその瞬間を見届けた。2023年は同番組で愛犬・デコピンが初登場。昨年は真美子夫人も加わり、デコピンらと歓喜の瞬間を迎えていた。

大谷以外の候補者には56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打＆38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）が選ばれていたが、投打“二刀流”でワールドシリーズ連覇に貢献した大谷の選出が確実視されていた。

大谷はエンゼルス時代の2021年に初のMVPに輝き、今年の受賞で3年連続での栄誉となった。4回目の受賞はバリー・ボンズ（2001年〜2004年）に次ぎ歴代単独2位の快挙。両リーグで複数回受賞したのは史上初で、2年連続受賞はドジャース球団初の偉業となった。

今季の大谷は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手しても14試合で1勝1敗、防御率は2.87を残していた。（Full-Count編集部）