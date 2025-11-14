（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年春より再撮影を行う見込みであるようだ。米が伝えた。

日米公開は2026年12月18日。主要撮影は2025年4月末に開始され、9月に。

現在はポストプロダクション（撮影後作業）段階。なお、本作のような規模の作品において、追加撮影が行われるのは通常のことだ。

さらに2026年夏には後編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』も撮影開始予定という。同作は現行ユニバースをという重要作。2027年12月17日に米公開予定だ。

2作とも監督はアンソニー＆ジョー・ルッソ監督。『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に引き続き、MCU最重要局面を連続で手がける。

2026年12月公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、アイアンマン役を演じたロバート・ダウニー・Jr.が新たなる悪役ドクター・ドゥームとして電撃復帰。現時点で作品に関する情報やリークなどはほとんど見られないことから、徹底した情報管理がなされているものと見られる。正式な予告編解禁や映画公開まで楽しみに待とう。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

Source: