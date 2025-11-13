ÃÓÂÞPARCOÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±½¤Î¡È±¿ÈÂ¥Ð¥¤¥È¡É¤È¤Ï¡©¡¡¼þÍ··¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØÌ©¹ÔÓÈÁ÷¡Ù11/15¤è¤ê³«ºÅ
¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¡È±¿ÈÂ¥Ð¥¤¥È¡É¤ÎÊç½¸¡£
Êó½·¤Ï100Ëü±ß¨¡¨¡
¾ò·ï¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡ÖÃæ¿È¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¤È³ô¼°²ñ¼ÒSally¤¬¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¼þÍ··¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØÌ©¹ÔÓÈÁ÷¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¤è¤êÃÓÂÞPARCO¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼þÍ··¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¸½¼Â¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬µõ¹½¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿±é½Ð¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØÌ©¹ÔÓÈÁ÷¡Ù¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³
ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÈÃÏÂ³¤¤Î·Á¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¡Ö¸½¼Â¡×¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬¡Öµõ¹½¡×¤Ê¤Î¤«¡½¡½
¤½¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤ÎË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
➁»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁªÂò
ËÜ´ë²è¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢¿äÍý¤äÆæ²ò¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£¥ê¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û¡¡
¡ÖÌ©¹ÔÓÈÁ÷¡Ê¤ß¤Ã¤³¤¦¤æ¤½¤¦¡Ë¡×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§ÃÓÂÞPARCOËÜ´Û¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-2¡Ë
¢¨8FÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é³«»Ï¤·¡¢´ÛÆâ¤ò¼þÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³»þ´Ö¡§Ìó90Ê¬
¢£ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
Ê¿ÆüÎÁ¶â¡Ê¤ª°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
3Ì¾»²²Ã¡§3,850±ß
2Ì¾»²²Ã¡§5,170±ß
1Ì¾»²²Ã¡§7,150±ß
ÅÚÆü½ËÎÁ¶â¡Ê¤ª°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
3Ì¾»²²Ã¡§4,180±ß
2Ì¾»²²Ã¡§5,500±ß
1Ì¾»²²Ã¡§7,700±ß
ESCAPE.ID¡Êhttps://escape.id/uzu-org/e-meet-you/¡Ë¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡£
¢£¸ø¼°HP¡§meet-you.uzu-app.com
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»°¥öºê»Í¸ÞÏ» / ¥¥ç¥¦¥Ø¥¤
±é½Ð¡¦±éµ»»ØÆ³¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§SLY
À©ºî¶¨ÎÏ¡§º»ÃÝÍ£
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§MoRi
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ê¿ÀÐ¥ì¥¼
´ë²è¡§¥¦¥º¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À½ºî¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSally¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³ / PARCO GAMES