2025年11月12日、タレントのあのが自身のYouTubeチャンネルを更新。田中みな実と一緒にシール交換をする様子を公開した。

今回あのが持ってきたシール帳は2冊。あのはシール帳を昔から続けているようで、シール帳作りは昨年から始めたと明かした。一方田中はドラマの現場で子どもと一緒になることが多く、そういったこともあってシール帳作りを始めたという。

田中はシールのなかでも「ボンボンドロップシール」にハマっているようで、自身のシール帳もほとんどボンボンドロップシールで揃えているようだ。これにはあのも「すごい」と驚いた様子。そしてあのは田中のシール手帳から、『たまごっち』のござるっちを発見し、「欲しいかも」と大興奮。さっそく交換していくようだ。

田中はハローキティのシールのなかから、あのに選んでもらうことに。さらにあのからピンクのウォーターインシールももらうことにしたようだ。そして田中が選んだシールに対し、あのは「粗品と同じ趣味」とツッコミ。どうやら、粗品も以前同じ種類のシールを選んだようだ。その後もシール交換を楽しんだ2人。次はシール帳につけるキーホルダーを探しにいくことを話し、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「癒し空間」「2人の空気感大好き」「一生見てられる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）