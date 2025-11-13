アダプターいらずでUSB Aを有線LANに変換できるケーブル「500-LAN6KASL」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、変換アダプタを使わずにUSB Aから直接LAN（RJ45）接続できる変換ケーブル 「500-LAN6KASLシリーズ（1/2/3/5m）」を発売した。
■USBポートがLANポートに早変わり！アダプタいらずの変換ケーブル
ノートパソコンにLANポートがなくても、もう困らない。USB Aポートに挿すだけで、有線LAN接続が可能に。別途アダプタを持ち歩く必要もなく、スッキリしたワークスタイルを実現する。出張先や在宅勤務など、どんな環境でも安定したネットワーク環境を簡単に構築できる。
■挿すだけで即ネット接続！ドライバ不要でストレスゼロ
面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけで、自動的に認識してすぐにネットワーク通信を開始できる。IT初心者でも安心して使える設計で、作業の中断やトラブルを最小限に抑える。
■高速・安定の有線接続で動画も大容量データも快適
Wi-Fi環境が不安定な場所でも、有線接続ならではの安定性とスピードで安心。最大1Gbpsの高速通信に対応しており、動画のストリーミングや大容量データの転送もスムーズだ。
■セキュリティにも強い！MACアドレスパススルー対応
企業ネットワークや大学など、セキュリティ要件が厳しい環境でも安心。MACアドレスパススルー機能に対応しており、管理者によるアクセス制御が可能だ。セキュリティポリシーを守りながら有線接続できるため、情報漏えいや接続制限の心配も軽減する。
■しなやかで丈夫。使いやすさと耐久性を両立
頻繁な抜き差しにも強い“への字ラッチコネクタ”と、断線に強いメッシュケーブルを採用。柔らかく取り回しやすいのに、高い耐久性を実現した。
■USB Aから直接LAN（RJ45）接続できる変換ケーブル「500-LAN6KASL01」
