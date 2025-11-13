43万部突破「意味が分かると怖い話」シリーズ最新作は“写真”がテーマ　藤白圭『意味が分かると怖い写真』発売

藤白圭著『意味が分かると怖い写真』（河出書房新社）が11月12日に発売される。

【写真】「お花畑計画」など、写真をテーマに78作の短編を収録

「意味が分かると怖い話」（5分シリーズ＋）は、新感覚のホラー短編集として、2018年の刊行以来、若い世代を中心に大きな支持を得、現在シリーズ累計発行部数は43万部を突破している。

最新刊では、初の試みとして「写真」をテーマに78作の短編を収録。1枚の写真とともに、数分ほどで読むことのできる文量の物語が掲載される。なんてことのない日常の写真が、短い文章を読んだとたんに、思わず背筋がぞくっとするものに変わりーー。

本書の発売に合わせ「意味が分かると怖い話」シリーズの初期3作『意味が分かると怖い話』『意味が分かると震える話』『意味が分かると慄く話』の電子書籍版も配信開始された。

「意味が分かると怖い話」シリーズの著者・藤白圭は愛知県出身の作家。物心つく前から母親より、童話や絵本ではなく怪談を読み聞かせられる。その甲斐あってか、自他ともに認めるホラー・オカルト大好き人間。常日頃から、世の中の不思議と恐怖に向き合っているという。他の著書に『私の心臓は誰のもの』『怖い標識デスゲーム』（河出書房新社）、『消された１行がわかるといきなり怖くなる話』『どっちがこわい⁉最恐バトル』（ワニブックス）、『迷路を解いたら怖い話 1～3』などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）