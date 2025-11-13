Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月13日は、LightningケーブルとUSB-Cケーブル内蔵で最大4台を同時充電できる、Philips（フィリップス）の「モバイルバッテリー DLP5713CW」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips (フィリップス) モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 携帯充電器 Lightning type-c ケーブル内蔵 22.5W タイプc ライトニング 4台同時充電 スマホ 持ち運び iPhone 16 / 15 Android iPad 各種機器対応 PSE認証済 ホワイト DLP5713CW 3,112円 （22%オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブル内蔵＆多ポートで充電環境をスマートに。フィリップスのモバイルバッテリー が22％オフとお買い得！

外出中にスマートフォンのバッテリーが切れては大変。Philips（フィリップス）の「モバイルバッテリー DLP5713CW」は、ケーブル内蔵型で最大22.5W出力の急速充電に対応し、持ち歩きにぴったりです。現在、22％オフとお買い得ですよ。

本商品は、LightningケーブルとUSB-Cケーブルを本体に内蔵しているのが最大の特長。別途ケーブルを持ち歩く必要がなく、外出先でもサッと取り出してすぐに充電できます。

さらに、USB-AポートとUSB-Cポートも搭載しており、最大4台のデバイスを同時充電可能。スマホやイヤホン、タブレットなど複数のガジェットを持ち歩く人にも最適です。

ケーブル内蔵型ながら、ケーブル収納部分はスッキリとした設計で、バッグやポーチに入れてもかさばりません。旅行や出張、日常の外出など、どんなシーンでも頼れる充電パートナーです。

超小型・軽量設計なのに22.5Wの急速充電対応

容量は10,000mAhと十分ながら、重量は約176gと軽量。iPhone 16を約1.8回、Galaxy S24を約1.5回充電が可能です。約6.65cmx2.55cmx7.4cmのコンパクトサイズで、ポケットにもすっぽり収まります。

また、USB-Cケーブルは最大22.5W出力に対応しており、急速充電にも対応。対応機種なら短時間でしっかりと充電できるため、外出前の“充電忘れ”にも素早く対応できます。PD（Power Delivery）やQC（Quick Charge）といった急速充電規格にも対応しており、Android・iPhone問わず安心して使えます。

ケーブル内蔵でスマートに持ち歩け、4台同時充電や22.5W急速充電にも対応したフィリップスの「モバイルバッテリー DLP5713CW」。軽くてパワフルなこの一台があれば、もう外出先での充電切れに悩むことはありませんよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:Amazon.co.jp