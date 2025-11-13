30ºÐ¥É¥é1¤¬°úÂàÈ¯É½¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤Ï9°Ì¤Î¤ß¡Ä°ÜÀÒ¤Ç³ÐÀÃ¤ÎÂçË¤¤â¡¡DeNA¤Î2016Ç¯ÁÈ
DeNA¤Î2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Îµþ»³¤âÀïÎÏ³°
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¤¬11Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÉÍ¸ý¤Ï2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¿ÀÆàÀîÂç¤«¤éDeNA¤ËÆþÃÄ¡£ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇDeNA¤Î2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤ÎÉÍ¸ý¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2017Ç¯¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê2·å10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8Ç¯´Ö¤Ç44¾¡¡Ê46ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë»°¿¹Âçµ®ÆâÌî¼ê¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯4·î¤Ëº¸Éª´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¤È¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¹ü²½¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤ÎDeNA¥É¥é¥Õ¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¶á¹¾¹â¤«¤é4°ÌÆþÃÄ¤Îµþ»³¾ÌïÅê¼ê¤¬ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.01¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤âNPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5°ÌÆþÃÄ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡£2022Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È³ÐÀÃ¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9°ÌÆþÃÄ¤Îº´Ìî·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¤Ï2020Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ê.328¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ê161°ÂÂÇ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¿åÌîÞæÌéÅê¼ê¡¢3°Ì¤Î¾¾ÈøÂç²ÏÆâÌî¼ê¡¢6°Ì¤ÎÈøÃçÍ´ºÈÅê¼ê¡¢7°Ì¤Î¼íÌî¹Ô¼÷ÆâÌî¼ê¡¢8°Ì¤Î¿ÊÆ£ÂóÌéÅê¼ê¡¢°éÀ®1°Ì¤Î³Þ°æ¿òÀµÅê¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËDeNA¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë