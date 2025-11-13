【KEY COFFEE マスコットチャームコレクション】 11月17日 発売予定 価格：1回400円 対象年齢：15才以上

「KEY COFFEE マスコットチャームコレクション」イメージ

キーコーヒーは、エスケイジャパンと共同で、カプセルトイ「KEY COFFEE マスコットチャームコレクション」を11月17日から全国のカプセルトイ自販機設置店にて順次発売する。全5種類で、価格は1回400円。

本商品は、キーコーヒーの家庭用商品をミニチュアにスケールダウンしたマスコットチャーム。今回は同社の、多くの世代の生活者にキーコーヒーを知って欲しいという想いから発売されることとなった。

ラインアップは「ドリップ オン バラエティパック」、「ドリップ オン スペシャルブレンド 深煎り」、「缶 スペシャルブレンド」、「缶 モカブレンド」、「インスタントコーヒー スペシャルブレンド」の全5種類。全てにロゴ入りのコーヒーカップのチャームが付いたダブルチャーム仕様になっている。細部まで忠実に再現され、全種類集めたくなるような可愛らしいデザインで、マスコットチャームにはボールチェーンが付属する。

※商品は中身が見えないブラインド仕様での販売となります。