「A PIT AUTOBACS JDM:BASE」新規オープン

～世界のクルマ好きが憧れる「JDMの聖地」が空の玄関口に登場～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、2025年11月10日（月）に羽田空港第3ターミナル直結の複合商業施設「羽田エアポートガーデン」内に「A PIT AUTOBACS JDM:BASE」を新規オープンいたします。

■ ブランド初のテナント型店舗

■ 海外で大人気のJDM※文化に没入できる空間を演出

■ ドリフトキング土屋圭市氏の公認グッズや、各種コラボのアパレルを展開

このたびオープンする「A PIT AUTOBACS JDM:BASE」は、「A PIT AUTOBACS」ブランド初のテナント型店舗です。ブランド第1号店「A PIT AUTOBACS SHINONOME（東京都江東区）」では訪日外国人を中心にJDM※文化への人気が年々高まっており、そのニーズに応える形で、JDMに特化した新店舗を羽田に展開します。

店内では、“ドリフトキング”こと土屋圭市氏のアパレルコレクションをはじめ、CIVICやRX-7などのCARデザインTシャツや、ユニークなHONDA×PANDIESTA JAPANアパレルなどを取りそろえています。また、海外でも人気の高い日本アニメのキャラクターをデザインに取り入れたアパレルやクルマに関連したアイテム、さまざまなミニカーをラインアップしています。免税対応店舗として、訪日外国人のお客様にも快適にお買い物いただける環境を整えています。

※：JDM（Japanese Domestic Market）とは、日本国内向けに製造・販売された純正部品や仕様を指す言葉でしたが、現在では1980年代から2000年代初頭に製造された日本のスポーツカーや、それらをベースにしたカスタム文化全体を指す言葉として広く使われています。

■売場イメージ

土屋圭市氏 公認グッズ HONDA×PANDIESTA JAPANアパレル

クルマ関連のキーホルダーや時計など さまざまなミニカーをラインアップ

店舗の概要は、以下の通りです。

店舗名 A PIT AUTOBACS JDM:BASE 開店日 2025年11月10日（月） 所在地 〒144-0041東京都大田区羽田空港２丁目７－１（羽田エアポートガーデン内） 連絡先 TEL.080-5956-5389 営業時間 10:00～20:00 定休日 なし 経営母体 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 堀井 勇吾

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,048店舗

オートバックス 514店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 20店舗 （17） Smart＋1（※2） 16店舗 （13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 412店舗（409）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

