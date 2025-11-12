Image: Apple

今夜はちょっと夜更かししちゃおうかな。

Apple（アップル）の忘れ物防止タグことAirTag。気づけば初代発売から4年半以上が経過していましたが、いよいよその最新モデルが日本時間の今夜発表されるかもしれません。

「AirTag」「HomePod mini」「Apple TV 4K」の新型モデル登場か

約1カ月前にM5チップを搭載した新製品を発表したばかりのAppleですが、米国時間11月11日のApple Store営業終了後に、店内の製品入れ替えや新製品のポスター設置などが予想される夜間作業が世界規模のApple Storeで行なわれる予定だとNoteBook Checkが伝えています。

つまり、Appleはこのタイミングにあわせて新型モデルのAirTagやHomePod mini、Apple TV 4Kを発表するんじゃないかと。

特に注目が集まりそうなAirTag 2に関しては、捜索範囲が3倍に拡大したり、セキュリティ面でも強化されたり、願わくば充電式になるかも？などの予想が。僕も普段は折りたたみ傘に付けて使用していますが、より使い勝手が良くなるのであれば財布やスーツケース用にもう1つ購入したいところ。

また、HomePod mini 2は新色の追加やS9以降のチップを搭載、新型Apple TVはA17 Proチップ搭載に加えてAI機能が強化されると予想されています。

実際のところ今夜発表されるかはまだ謎ですが、数日前には米国の家電小売店でHomePod miniの販売終了がアナウンスされたとの報告も出ているため、Appleの新製品発表に期待が高まります。

Source: Notebook Check