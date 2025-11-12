【ミニチュア】誰もが履いた「上履き」がコレクション！
コトフルが、国内シェアNo.1を誇るムーンスターより許諾を受け、『上履きミニチュアコレクション』を、カプセルトイ（ガチャ）として2025年11月中旬より全国で順次発売する。
ムーンスターは、創業1873年。150年以上にわたり、子どもから大人まで幅広い世代の足元を支えてきた老舗シューズメーカー。
「Time with pride. ひたむきに、歩み続ける。」のスローガン通り、ひとつひとつの製品に誠実さと誇りを込め、変わらない品質と安心感を届け続けている。
子どもの頃に履いたあの上履きが、ついにミニチュアで登場。みんな履いてましたよね。
学校の定番として親しまれてきたムーンスター製だからこそ、見た瞬間にあの頃の思い出がよみがえってくるでしょう。
細部のデザインにもこだわり、まるで本物をそのまま小さくしたような仕上がりに。学生時代の思い出がよみがえる懐かしいアイテムとして、大人から学生まで幅広く楽しめる。
そのまま並べて飾るだけでも十分かわいいが、そこからもう一歩、自分だけのアレンジを楽しめるのがこのミニチュア上履きの魅力。学生時代を思い出して、アレンジしてみよう。
シンプルだからこそ、アイデア次第でどんな表情にも変わるはず。
懐かしさと遊び心がぎゅっと詰まった、心くすぐるアイテム、いくつあってもいいかも。
