À¨ÏÓÇ¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËË»¤·¤¤¥¢¥Ê¥¿¤Ø¡¡¤µ¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥³¥é¥ÜÌ£Á¹½ÁÅÐ¾ì¡ª¤ÎÃÊ

¥¢¥Ë¥á¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¸¶ºîÌ¡²è¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô»º¤ÎÌîºÚà¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤á¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û£²¼ï¤Î¤ß¤½½Á¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÇ¦¼Ô¤Ç¤â¡Ö¤µ¤µ¤Ã¤È¡×¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê°ìÇÕ¤À¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö»¨ÅÏº«ÆàÌç¤Î¤µ¤µ¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤â¤óÌ£Á¹½Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö»¨ÅÏº«ÆàÌç¡Ê¤¶¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡Ë¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤À¡£
Æôºê»Ô¤ÎÌ£Á¹Ìä²°¡Ö¹âÀ¥Ì£Á¹ÈÎÇä¡×¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¡×¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¶ãÌ£¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£Á¹¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¶ñºà¤Ï2¼ïÎà¡£
Æôºê»Ô»º¤Î¾®¾¾ºÚ¤ÈÎ¤°ò¡Ê¿Æ°ò¡Ë......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾®¾¾ºÚ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾®¾¾ÅÄÍ¥ºî¡ÊÇ¦½Ñ³Ø±à»öÌ³¤Î¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î·»¡Ë¡¢¡ÖÎ¤°ò¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ¤°ò¹Ô¼Ô¤È¥ß¥¹¡¦¥Þ¥¤¥¿¥±¤â¤¤¤ë¡£¾®¾¾ºÚ¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤·¡¢Î¤°ò¤ÏÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤½¤¦¤º¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¤¾¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¤Æ»¨¿æ¤Ë¤·¤Æ¤âOK¡£
¿©»ö¤ò¤¹¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤ÊÇ¦¼Ô¤Ç¡¢ÃÝÅû¤Ë»¨¿æ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤Î¤è¤¦¤ËÂçË»¤·¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
¤Ê¤¼Æôºê¤Ç¡©
Æôºê»Ô¤Ï¡¢ÍîÍð¤Îºî¼Ô¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÎÃÏÌ¾¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤¬»È¤ï¤ì¡¢ÍîÍð¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£Á¹½Á¤Ï¡¢àÀ»ÃÏ½äÎéá¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Ã¯¤«¤ËÂ£¤ë¼ê¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤í¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±ÒÌ¡²è¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô³«ÌÀÄ®2-1-1¡¢Æôºê»Ô³«ÌÀÄ£¼Ë1³¬¡Ë
¡¦¹âÀ¥Ì£Á¹ÈÎÇä¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÄ¬¹¾£´ÃúÌÜ£´¡Ý£±¡¢Æôºê»Ô¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡Ë¢¨Ëè·îÂè°ìÅÚÍËÆü³«ºÅ¤Î»Ô¾ì³«Êü¥Õ¥§¥¢»þ