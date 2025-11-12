【フェア】 11月12日～ 開催

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、11月12日より「とろ」や「うに」商品を提供するフェアを開催する。

フェアでは鮪の王様”本まぐろ”の中とろを大切りで楽しめる「大切り本鮪中とろ」や、素材から加工までこだわった「濃厚うに包み」が登場。加えて「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」や「ジャンボとろサーモン」、「びんとろ」のほか、ソースやトッピングにうにを使用した「濃厚うにまぜそば」などもラインナップされる。

また、11月21日20時よりAmazon Prime Videoにて配信される新番組「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」の"ゴールデンコンビ"というコンセプトにあわせ、カニとエビをグラタン風に仕立てた「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」などが新たに登場する。

なお、現在スシローの公式XではカバーのVtuberグループ・ホロライブ所属のさくらみこさんに関するものと思われる情報発信が行なわれており、本日11月12日に続報が公開予定となっている。

大切り本鮪中とろ（価格：160円～/販売期間：11月12日～11月30日/販売予定総数389万食）

濃厚うに包み（価格：180円～/販売期間：11月12日～2026年1月6日/販売予定総数520万食）

ふっくら煮穴子 煮詰めがけ（価格：360円～/販売期間11月12日～12月21日/販売予定総数77万食）

ジャンボとろサーモン（価格：180円～/販売期間：11月12日～11月30日/販売予定総数126万食）

びんとろ（価格：180円～/販売期間：11月12日～ ※通常販売商品

濃厚うにまぜそば（価格：460円～/販売期間：11月12日～11月30日/販売予定総数30万食）

【「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」メニュー】

カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ（価格：250円～/販売期間：11月12日～12月21日/販売予定総数109万食）

わらび餅と大学芋のどっちも盛り（価格：230円～）※通常販売商品

