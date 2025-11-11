¹ñ¸÷³°Ì³ÉûÂç¿Ã¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤«¤é°ÛÎã¤ÎÃí°Õ¡Ä¤«¤Ä¤ÆËÜ»ï¤Ç¡Ö¥µ¥¯¥éÆ°°÷¡×¡ÖÅêÉ¼Æü¤Î¥Ó¥éÇÛ¤ê¡×µ¿ÏÇÊóÆ»
¡¡11·î10Æü¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï»ö¼Â¸íÇ§¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¹ñ¸÷Ê¸Çµ³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤òÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¸÷»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÅúÊÛ½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¸áÁ°3»þ¤Ë¡È½Ð¶Ð¡É¤·¡¢½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æ±ÆüÌë¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô¸áÁ°3»þ¤Ë½Ð¶Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø¡ÊÆÃ¤ËÌîÅÞ¤Î¡Ë¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¤¡Ù¤«¤é¤Ç¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÔÁ°¡¹Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦ÄÌ¹ð¥ë¡¼¥ë¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÌîÅÞµÄ°÷¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼ÁÌäÄÌ¹ð¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤¬¡ØÁ°¡¹Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¡Ù¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¡¢¡ØÂ®¤ä¤«¤Ê¼ÁÌäÄÌ¹ð¤ËÅØ¤á¤ë¡Ù¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤ÏËÌÊýÎÎÅÚ¤ò¡È³°¹ñ¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö²ÆìËÌÊýÃ´ÅöÁê¤âÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤ÎÂç¿Ã¡¢ÉûÂç¿Ã¤òÂ³¤±¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ñ¸÷»á¤Ï10ÆüÍ¼Êý¡¢¸í¤ê¤òÇ§¤á¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô¸½ºß¤â¡¢Á°¡¹Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¼ÁÌäÄÌ¹ð¥ë¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÅöÊý¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Å±²ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ª·è¤á¤¤¤¿¤À¤¯¼ÁÌäÄÌ¹ð¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö³ºÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹ñ¸÷»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤Ï2021Ç¯11·î¤È2024Ç¯11·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â½°µÄÁª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢°ñ¾ë6¶è¤Î¹ñ¸÷»á¤Î¤â¤È¤Ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆü¤Ë±þ±ç±éÀâ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢¹ñ¸÷»á¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤¬ÆüÅö5000±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÄ°½°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥¯¥éÆ°°÷¡×µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Ë¾Ü¤·¤¤¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤ÏËÜ»ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤ÎÆüÅö¤Î»ñ¶â¤¬µÄ°÷¤ä¤½¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¹ñ¸÷µÄ°÷¤ÎÁªµó¶èÆâ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Î¡Ø´óÉÕ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤«¤é»ñ¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ãË¡¤Ê¡Ø´óÉÕ¡Ù¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸½ñ¤Ï¡Ø´Ø·¸»ÙÉôÄ¹³Æ°Ì¡Ù°¸¤Æ¤Ç¡¢¹ñ¸÷¸õÊä¤ò¡Ø¿äÁ¦¼Ô¡Ù¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤°¤ë¤ß¤Ç¹ñ¸÷¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤¬¡ØÁªµó±¿Æ°¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÆüÅö¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ØÅêÉ¼Çã¼ý¡Ù¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÆüÅö¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¡¢Çï¼ê¤äÀ¼±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ø±¿Æ°Çã¼ý¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¡¢¹ñ¸÷»öÌ³½ê¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤´¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ËÜ»ï¤ÎÊóÆ»¸å¡¢¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤ä¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ»æ¤â¤³¤ÎÌäÂê¤òÊóÆ»¡£»Ù±çÃÄÂÎÂ¦¤Ï¡¢´ßÅÄ»á¤¬Íè¤¿ºÝ¤Ë¤Ï21¿Í¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¤È¤¤Ï3¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆüÅö¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÎºÝ¡¢¹ñ¸÷»á¼«¿È¤¬¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡ÖÅêÉ¼ÆüÅöÆü¤Î¥Ó¥éÇÛ¤ê¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Áªµó¶èÆâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ä¾ÚµòÆ°²è¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Áªµó±¿Æ°¤Ï¡¢¸øÁªË¡Âè129¾ò¤Ç¡Ô¹ð¼¨¤ÎÆü¤«¤éÅö³ºÁªµó¤Î´üÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢°ñ¾ë¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁª´É¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÏÅêÉ¼Æü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤È¸øÁªË¡¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÅöÆü¤Ë¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬Áªµó±¿Æ°¤È·Ù»¡Åö¶É¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ËÜ»ïµ¼Ô¤Ï¹ñ¸÷»áËÜ¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤·¤¿¤¬¡¢Î±¼éÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ìÅÙ¤â·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¸÷»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Î¹ñ¸÷»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤ò»×¤¤½Ð¤¹Åê¹Æ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¹ñ¸÷Ê¸Çµ¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´ßÅÄ¼óÁê¤¬Áªµó±þ±ç¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç1¿Í5000±ßÊ§¤Ã¤Æ¡Ø¥µ¥¯¥é¡Ù¤ò½¸¤á¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¨¤²¤¿¿Í¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤¤¤¤²Ã¸º¡Ù¡Õ
¡Ô¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï²¿ÅÙ¤âÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î¡ÖÉÔµºÜ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤ÎÍ¸¢¼ÔÇã¼ýµ¿ÏÇ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ë¡¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅêÉ¼ÆüÅöÆü¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¿ÍÊª¤ò¡ÖÉûÂç¿Ã¡×¤Ë¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡À¯¼£²È¤Ë¸í¾ðÊó¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£