日常に寄り添う“着るリカバリー”！亜細亜物産「TOJI(トージ)」

亜細亜物産株式会社は、秋田・玉川温泉の希少な鉱石「北投石」を使用したリカバリーウェア「TOJI(トージ)」を2025年11月10日に発売しました。

日常に寄り添う“着るリカバリー”として、公式オンラインストアおよび全国の取扱店にて展開されています。

亜細亜物産「TOJI(トージ)」

発売日：2025年11月10日

価格帯：8,800円(税込)〜

販売場所：公式オンラインストア、全国の取扱店

「TOJI」は、秋田・玉川温泉にのみ産出される「北投石」を、北投石特殊焼成技術で衣服と融合させたリカバリーウェアです。

天然ラジウムによる温熱効果で古来より知られる希少な鉱石の力を、“着るリカバリー”として日常に取り入れられます。

開発背景

約40年にわたり医療業界を牽引してきた代表の、「病気を治すのではなく、病気そのものを減らしたい」という“未病”への強い願いが開発のきっかけです。

医療の知見と素材への探究心から、かねてより注目していた「北投石」に着目し、製品化されました。

製品特長

「TOJI」に使用されている北投石は、「高いマイナスイオン放出量」を誇ることでも知られています。

北投石特殊焼成技術により衣服と融合させ、じんわりとした温感とリラックス効果が期待できます。

肌触りと通気性に優れた日本製素材を使用し、洗濯耐性試験を実施した“長寿命”加工設計も特徴です。

高齢者からアスリートまで幅広く対応し、日常のストレスや疲労感を感じる方に着用いただきたい逸品に仕上げられています。

玉川温泉の湯治場のような癒しを、“着るだけ”で日常に取り入れられるアイテム！

亜細亜物産株式会社から発売された「TOJI(トージ)」の紹介でした。

