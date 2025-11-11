100円ってホムセン号泣！滑りにくく掛けやすい！ノンストレスで使える優秀ハンガー

ダイソーはハンガーの種類がかなり豊富なので、どれを選べばいいのか悩んでしまいますよね。そこで今回おすすめしたいのが『掛けやすいノンスリップハンガー（2本）』。滑り止め付きのハンガーが2本入りで110円とお手頃です。服が滑り落ちないだけでなく、掛けやすくノンストレスな使い心地！これはリピ買い確定です♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：掛けやすいノンスリップハンガー（2本）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：41cm

入り数：2本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480644233

機能面もコスパも抜群！ダイソーで見つけたノンスリップハンガー

ダイソーといえば、ハンガーの種類がとにかく豊富！さまざまなハンガーが販売されているので、どれを選べばいいのか悩んでしまう方も多いと思います。

今回は、最近筆者がダイソーで見つけてお気に入りのハンガー『掛けやすいノンスリップハンガー（2本）』をご紹介します！

こちらは、服を掛けやすいのが特徴の便利なハンガーです。2本入りで、価格は110円（税込）です。

滑り止めが、両肩部分と中央部分についています。

さらに、フックも付いているので、ペチコートやインナーなども一緒に掛けることができます。

ノンスリップハンガーには珍しい、服を掛けやすい仕様になっているのも嬉しいポイント。

ハンガーを服の裾部分に入れて通す必要がなく、首元から入れられるのが便利です。

また、かなり薄型なのでクローゼットの省スペース化にも役立ちます！

トップスもボトムスも滑らずにしっかり掛けられる！

わかりやすく、タンクトップを掛けて使用感を比較してみました。

滑り止め機能が付いていない普通のハンガーだと、どんどん肩の部分が下がってきてしまいます。

これだと、服が下に落下してしまうのも時間の問題…。

しかし、こちらのハンガーなら、しっかり掛かります！

肩部分は広範囲に滑り止めが付いているので、服がずり落ちにくくストレスが軽減されますよ。

ハンガーから滑り落ちやすい服といえば、やはりカーディガン。

ボタンを留めないとスルッと滑ってしまいがちですが、このハンガーに掛ければ問題解決！

ボタンを留めずとも、この通りしっかりと掛けたときの状態をキープしてくれます。

中央部分の滑り止めは、ボトムスを掛けた際にもしっかりと滑り止めの効果を発揮します。

滑りやすい素材のパンツを畳んで中央にかけてみましたが、こちらも滑り落ちることなくしっかり掛けることができました！

今回は、ダイソーの『掛けやすいノンスリップハンガー（2本）』をご紹介しました。

2本入りで110円と価格もお手頃なので、まとめ買いや買い替えもしやすいです。気になった方は、ぜひゲットしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。