100円ってホムセン号泣！滑りにくく掛けやすい！ノンストレスで使える優秀ハンガー
商品情報
商品名：掛けやすいノンスリップハンガー（2本）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：41cm
入り数：2本
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480644233
機能面もコスパも抜群！ダイソーで見つけたノンスリップハンガー
ダイソーといえば、ハンガーの種類がとにかく豊富！さまざまなハンガーが販売されているので、どれを選べばいいのか悩んでしまう方も多いと思います。
今回は、最近筆者がダイソーで見つけてお気に入りのハンガー『掛けやすいノンスリップハンガー（2本）』をご紹介します！
こちらは、服を掛けやすいのが特徴の便利なハンガーです。2本入りで、価格は110円（税込）です。
滑り止めが、両肩部分と中央部分についています。
さらに、フックも付いているので、ペチコートやインナーなども一緒に掛けることができます。
ノンスリップハンガーには珍しい、服を掛けやすい仕様になっているのも嬉しいポイント。
ハンガーを服の裾部分に入れて通す必要がなく、首元から入れられるのが便利です。
また、かなり薄型なのでクローゼットの省スペース化にも役立ちます！
トップスもボトムスも滑らずにしっかり掛けられる！
わかりやすく、タンクトップを掛けて使用感を比較してみました。
滑り止め機能が付いていない普通のハンガーだと、どんどん肩の部分が下がってきてしまいます。
これだと、服が下に落下してしまうのも時間の問題…。
しかし、こちらのハンガーなら、しっかり掛かります！
肩部分は広範囲に滑り止めが付いているので、服がずり落ちにくくストレスが軽減されますよ。
ハンガーから滑り落ちやすい服といえば、やはりカーディガン。
ボタンを留めないとスルッと滑ってしまいがちですが、このハンガーに掛ければ問題解決！
ボタンを留めずとも、この通りしっかりと掛けたときの状態をキープしてくれます。
中央部分の滑り止めは、ボトムスを掛けた際にもしっかりと滑り止めの効果を発揮します。
滑りやすい素材のパンツを畳んで中央にかけてみましたが、こちらも滑り落ちることなくしっかり掛けることができました！
今回は、ダイソーの『掛けやすいノンスリップハンガー（2本）』をご紹介しました。
2本入りで110円と価格もお手頃なので、まとめ買いや買い替えもしやすいです。気になった方は、ぜひゲットしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。