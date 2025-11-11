“あおり運転”の車が、家までついてきた。「まさかこの人が…」加害者の残念な末路
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、いつもの運転が一瞬で恐怖に変わったという2人のエピソードを紹介する。
◆自宅まで追ってきた“あおり運転”の恐怖
川島美穂さん（仮名・30代）は、仕事帰りにいつもの県道を走っていた。
「前の車がすごく遅くて、制限速度より10キロ以上も下回っていたんです。がまんしていましたが、直線に入ったタイミングで安全を確認してから追い抜きました」
その直後、バックミラーには“強烈な光”が映ったという。
「後ろの車が猛スピードで詰めてきて、ハイビームも何度も点滅させてきました。もう怖くて、手のひらが汗でびっしょりになりました」
住宅街に入り自宅の駐車場に車を止めようとしたときも、その車はまだ側にいたそうだ。
「運転手が“車から降りてきたら言ってやろう”と思いました。でも、相手は通り過ぎて、路地の奥に行ってしまったんです」
◆加害者は意外な人だった
次の瞬間だった。
“ガシャーン！”
大きな音がした。川島さんが確認すると、その車が隣の家のブロック塀に突っ込んでいたのだ。運転手は、白髪まじりの高齢男性だった。
「穏やかそうな見た目だったので、“まさか”と思いました。幸いケガはなかったようですが、“あれほど執拗にあおってきた結果がこれか”と思うと、少しだけ気持ちが落ち着きました」
事故は、その後、隣の家との話し合いで解決したそうだ。
「修理費は相手が負担したようですが、あの夜の恐怖は忘れられません」
◆高速道路で続く危険な挑発…気持ちが救われた瞬間
友人と四国旅行へ出かけた小泉安奈さん（仮名・20代）。
「レンタカー会社の人に、『最近、“あおり運転”が多いので気をつけてください』と言われたんですが、そのときは“他人事”でした」
高速道路を走りはじめてまもなく、助手席の友人が……。
「後ろの車、なんか変じゃない?」
ミラーを見ると、黒いベンツが近づいてきていた。ベンツは車間を詰めたり離したり、昼間なのにハイビームを点灯させたという。
「怖くて、どこかに逃げたいと思いましたが、最寄りのパーキングまでは60キロほどありました」
やがてベンツは、小泉さんの車を追い抜いて前に割り込み、急ブレーキを何度も踏んだ。
「警察に連絡するかどうかを話しながら、とにかく事故を起こさないように必死でした」
そのとき、背後からサイレンの音が鳴り響いた。小泉さんが振り返ると、「黒のベンツ、後ろについてきてください」と警告していたのだ。
警察はすぐに車を止め、事情聴取をはじめたそうだ。
「助けてもらえてホッとしました。偶然にも覆面パトカーが後ろにいたのは、奇跡みたいでした」
その後、小泉さんたちは無事に旅行を楽しむことができた。
「ドライブレコーダーの映像も渡したんです。あの一件で、“いつでも証拠を残せる準備が大事”だと実感しました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、いつもの運転が一瞬で恐怖に変わったという2人のエピソードを紹介する。
◆自宅まで追ってきた“あおり運転”の恐怖
川島美穂さん（仮名・30代）は、仕事帰りにいつもの県道を走っていた。
「前の車がすごく遅くて、制限速度より10キロ以上も下回っていたんです。がまんしていましたが、直線に入ったタイミングで安全を確認してから追い抜きました」
その直後、バックミラーには“強烈な光”が映ったという。
「後ろの車が猛スピードで詰めてきて、ハイビームも何度も点滅させてきました。もう怖くて、手のひらが汗でびっしょりになりました」
住宅街に入り自宅の駐車場に車を止めようとしたときも、その車はまだ側にいたそうだ。
「運転手が“車から降りてきたら言ってやろう”と思いました。でも、相手は通り過ぎて、路地の奥に行ってしまったんです」
◆加害者は意外な人だった
次の瞬間だった。
“ガシャーン！”
大きな音がした。川島さんが確認すると、その車が隣の家のブロック塀に突っ込んでいたのだ。運転手は、白髪まじりの高齢男性だった。
「穏やかそうな見た目だったので、“まさか”と思いました。幸いケガはなかったようですが、“あれほど執拗にあおってきた結果がこれか”と思うと、少しだけ気持ちが落ち着きました」
事故は、その後、隣の家との話し合いで解決したそうだ。
「修理費は相手が負担したようですが、あの夜の恐怖は忘れられません」
友人と四国旅行へ出かけた小泉安奈さん（仮名・20代）。
「レンタカー会社の人に、『最近、“あおり運転”が多いので気をつけてください』と言われたんですが、そのときは“他人事”でした」
高速道路を走りはじめてまもなく、助手席の友人が……。
「後ろの車、なんか変じゃない?」
ミラーを見ると、黒いベンツが近づいてきていた。ベンツは車間を詰めたり離したり、昼間なのにハイビームを点灯させたという。
「怖くて、どこかに逃げたいと思いましたが、最寄りのパーキングまでは60キロほどありました」
やがてベンツは、小泉さんの車を追い抜いて前に割り込み、急ブレーキを何度も踏んだ。
「警察に連絡するかどうかを話しながら、とにかく事故を起こさないように必死でした」
そのとき、背後からサイレンの音が鳴り響いた。小泉さんが振り返ると、「黒のベンツ、後ろについてきてください」と警告していたのだ。
警察はすぐに車を止め、事情聴取をはじめたそうだ。
「助けてもらえてホッとしました。偶然にも覆面パトカーが後ろにいたのは、奇跡みたいでした」
その後、小泉さんたちは無事に旅行を楽しむことができた。
「ドライブレコーダーの映像も渡したんです。あの一件で、“いつでも証拠を残せる準備が大事”だと実感しました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。