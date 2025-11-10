カゴ台車・棚板・アクセサリーボックス・スロープの4点セット！五常「クロウディセット」

株式会社五常は、撮影現場での搬入・搬出の負担を軽減する機材運搬台車「クロウディセット」を発売します。

2025年11月20日(木)より、カゴ台車・棚板・アクセサリーボックス・スロープの4点セットが登場です！

五常「クロウディセット」

発売日：2025年11月20日(木)

価格：246,620円(税込)〜 ※特別価格

株式会社五常から、映像制作現場の課題を解決する機材運搬台車「クロウディセット」が登場！

ショートドラマ市場の急成長に伴い、少人数・短時間での撮影が増える中、“運ぶ負担”を軽減するために開発された新製品です。

機材運搬に特化した4点セット

「クロウディセット」は、小型カゴ台車「クロウディ」、棚板「プレミアムシェルフ」、アクセサリーボックス、そして専用スロープが一体となった4点セットです。

機材を載せたまま、一人でも車両からの積み込み・積み下ろしが可能になり、効率的な現場運営をサポートします。

進化した小型カゴ台車「クロウディ」

「クロウディ」は、ハイエースなどにもそのまま積載可能な小型カゴ台車です。

今回の改良で前輪2輪を固定キャスターに変更し、安定性と操作性が向上。重い機材を載せても滑らかに運搬できます。

便利な付属品と専用スロープ

棚板「プレミアムシェルフ」は、滑り止めカーペットとフチ付きで機材の落下を防止。移動式の作業台としても活用できます。

大容量の「アクセサリーボックス」は、ケーブルや小物をまとめて収納でき、「クロウディ」に引っ掛けて持ち運びも簡単です。

さらに、「クロウディ専用伸縮式スロープ」を使えば、リフトなしでもスムーズな積み下ろしが実現します。

全長3mのロングタイプながら、収納時は約1.2mとコンパクトになり、軽量アルミ製で持ち運びも手軽です。

「クロウディセット」は、2025年11月19日(水)から幕張メッセで開催される「Inter BEE 2025」にて展示予定です。

撮影現場の効率化と負担軽減を実現する、機材運搬の新定番。

株式会社五常「クロウディセット」の紹介でした！

