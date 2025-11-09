信用残ランキング【買い残増加】 ニデック、日本通信、日野自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※10月31日信用買い残の10月24日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1610銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6594> ニデック 3,017 16,500 7.14
２．<9424> 日本通信 1,942 11,559 21.51
３．<7205> 日野自 1,740 7,938 20.25
４．<285A> キオクシア 1,559 5,927 4.04
５．<4661> ＯＬＣ 1,543 3,695 3.84
６．<7211> 三菱自 1,486 7,555 7.06
７．<6503> 三菱電 1,334 3,795 13.52
８．<7201> 日産自 1,296 30,138 5.62
９．<6141> ＤＭＧ森精機 1,270 1,908 16.58
10．<3498> 霞ヶ関Ｃ 1,194 2,395 1.30
11．<3436> ＳＵＭＣＯ 1,140 4,267 7.13
12．<4063> 信越化 1,126 3,879 29.33
13．<7868> 広済堂ＨＤ 1,081 3,580 17.57
14．<5830> いよぎんＨＤ 806 1,431 9.86
15．<9201> ＪＡＬ 798 2,520 16.81
16．<4082> 稀元素 798 1,072 0.97
17．<4005> 住友化 767 8,989 10.60
18．<4188> 三菱ケミＧ 750 2,487 11.61
19．<6301> コマツ 733 1,526 8.28
20．<4689> ラインヤフー 727 17,326 29.58
21．<6762> ＴＤＫ 690 2,508 4.18
22．<4204> 積水化 689 1,960 24.20
23．<2281> プリマ 660 1,277 11.21
24．<8136> サンリオ 659 7,439 19.37
25．<5802> 住友電 636 1,951 7.51
26．<5803> フジクラ 633 3,061 1.81
27．<9509> 北海電 608 6,184 4.72
28．<8515> アイフル 547 6,867 11.34
29．<6302> 住友重 543 1,468 15.99
30．<4680> ラウンドワン 532 2,975 9.63
31．<8053> 住友商 527 1,774 9.10
32．<7751> キヤノン 524 3,002 19.62
33．<1821> 三井住友建設 520 559 699.50
34．<1605> ＩＮＰＥＸ 487 2,503 3.63
35．<5016> ＪＸ金属 487 18,775 14.18
36．<1911> 住友林 464 3,376 15.44
37．<8113> ユニチャーム 460 5,069 19.15
38．<2317> システナ 448 1,309 4.62
39．<6752> パナＨＤ 444 1,749 2.69
40．<4714> リソー教育Ｇ 425 2,564 3.11
41．<4503> アステラス 410 3,056 5.40
42．<8766> 東京海上 389 2,864 11.11
43．<7337> ひろぎんＨＤ 386 1,195 13.82
44．<6702> 富士通 384 3,296 10.29
45．<7261> マツダ 382 3,689 1.80
46．<2492> インフォＭＴ 380 4,431 23.01
47．<2207> ｍｅｉｔｏ 373 452 15.77
48．<9009> 京成 373 1,214 10.80
49．<9697> カプコン 366 1,136 8.70
50．<8897> ミラースＨＤ 358 4,602 83.68
