　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月31日信用買い残の10月24日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1610銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6594> ニデック 　　　　　3,017　　 16,500　　　7.14
２．<9424> 日本通信 　　　　　1,942　　 11,559　　 21.51
３．<7205> 日野自 　　　　　　1,740　　　7,938　　 20.25
４．<285A> キオクシア 　　　　1,559　　　5,927　　　4.04
５．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　1,543　　　3,695　　　3.84
６．<7211> 三菱自 　　　　　　1,486　　　7,555　　　7.06
７．<6503> 三菱電 　　　　　　1,334　　　3,795　　 13.52
８．<7201> 日産自 　　　　　　1,296　　 30,138　　　5.62
９．<6141> ＤＭＧ森精機 　　　1,270　　　1,908　　 16.58
10．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　　　　1,194　　　2,395　　　1.30
11．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　1,140　　　4,267　　　7.13
12．<4063> 信越化 　　　　　　1,126　　　3,879　　 29.33
13．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　1,081　　　3,580　　 17.57
14．<5830> いよぎんＨＤ 　　　　806　　　1,431　　　9.86
15．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　　798　　　2,520　　 16.81
16．<4082> 稀元素 　　　　　　　798　　　1,072　　　0.97
17．<4005> 住友化 　　　　　　　767　　　8,989　　 10.60
18．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　750　　　2,487　　 11.61
19．<6301> コマツ 　　　　　　　733　　　1,526　　　8.28
20．<4689> ラインヤフー 　　　　727　　 17,326　　 29.58
21．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　690　　　2,508　　　4.18
22．<4204> 積水化 　　　　　　　689　　　1,960　　 24.20
23．<2281> プリマ 　　　　　　　660　　　1,277　　 11.21
24．<8136> サンリオ 　　　　　　659　　　7,439　　 19.37
25．<5802> 住友電 　　　　　　　636　　　1,951　　　7.51
26．<5803> フジクラ 　　　　　　633　　　3,061　　　1.81
27．<9509> 北海電 　　　　　　　608　　　6,184　　　4.72
28．<8515> アイフル 　　　　　　547　　　6,867　　 11.34
29．<6302> 住友重 　　　　　　　543　　　1,468　　 15.99
30．<4680> ラウンドワン 　　　　532　　　2,975　　　9.63
31．<8053> 住友商 　　　　　　　527　　　1,774　　　9.10
32．<7751> キヤノン 　　　　　　524　　　3,002　　 19.62
33．<1821> 三井住友建設 　　　　520　　　　559　　699.50
34．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　487　　　2,503　　　3.63
35．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　487　　 18,775　　 14.18
36．<1911> 住友林 　　　　　　　464　　　3,376　　 15.44
37．<8113> ユニチャーム 　　　　460　　　5,069　　 19.15
38．<2317> システナ 　　　　　　448　　　1,309　　　4.62
39．<6752> パナＨＤ 　　　　　　444　　　1,749　　　2.69
40．<4714> リソー教育Ｇ 　　　　425　　　2,564　　　3.11
41．<4503> アステラス 　　　　　410　　　3,056　　　5.40
42．<8766> 東京海上 　　　　　　389　　　2,864　　 11.11
43．<7337> ひろぎんＨＤ 　　　　386　　　1,195　　 13.82
44．<6702> 富士通 　　　　　　　384　　　3,296　　 10.29
45．<7261> マツダ 　　　　　　　382　　　3,689　　　1.80
46．<2492> インフォＭＴ 　　　　380　　　4,431　　 23.01
47．<2207> ｍｅｉｔｏ 　　　　　373　　　　452　　 15.77
48．<9009> 京成 　　　　　　　　373　　　1,214　　 10.80
49．<9697> カプコン 　　　　　　366　　　1,136　　　8.70
50．<8897> ミラースＨＤ 　　　　358　　　4,602　　 83.68

株探ニュース