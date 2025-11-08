【天才現る】妻が外出するたび心待ちにする「夫の育児記録」が爆笑必至の面白さ！2万人が続編を待つそのセンスとは？【ママリ】

妻は外出するたび「育児記録の新作が楽しみ」夫の文才に2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、のんぴ☺︎🦕🩵(@sakeyakuzaneko)さんの投稿です。夫婦や家族で共有できる育児記録アプリを活用している方もいるのではないでしょうか。一緒に子どもを見れなかったときも、何をしたか、どんな様子だったのか共有できて便利ですよね。





投稿者・のんぴ☺︎🦕🩵さんは育児記録アプリの「ぴよログ」を活用しており、外出のたびに、夫の新作が読めるのを楽しみにしているそうです。文才あふれるぴよログに、笑いが込み上げること間違いありません。

©sakeyakuzaneko

昼間に夫にワンオペしてもらうの申し訳ないと思いつつ、外出のたびに夫のぴよログの新作が読めるのを楽しみにしてる自分がいる…

帰ったらどうなってるかな🥰

何が起こったか、どう対処したか、パパさんの心情までも細かく書かれており、とても読みごたえがありますね。さらには言葉選びも絶妙で不思議と続きが気になってしまいます。ワンオペで大変な中で「ギャオス」「窮屈な大胸筋ですが、しばらく快適な夢の旅をお過ごしください」といった、ユーモアあふれる言葉で気持ちが和らぎます。



この投稿には「新作ありがとうございまーす」「毎回楽しみにさせていただいてます！」といった、ぴよログを楽しみにしている方からのコメントも寄せられていました。こんな育児記録なら、あとで見返すのも楽しそう。のんぴさんの夫の文才と、楽しみながら育児の情報共有をしているご夫婦に拍手を送りたくなる投稿でした。

電車好きキッズの親に刺さる、鉄オタ男性の金言に4.6万いいね

ご紹介するのは、鉄道に関する情報を発信する、旅するマネージャー(@manager_travels)さんの投稿です。子どものころは、好きなものがあっても自力でできることには制限があり「大人になってから」とあきらめた経験もあるのではないでしょうか。



鉄道オタクの小中学生の親御さんから「息子娘があれ乗りたいといってて連れまわされてるんです」と言われた旅するマネージャーさん。「今のうちに絶対いかせてあげてください」と伝えた理由に、鉄道に限らず、さまざまなジャンルから共感の声が集まりました。

鉄オタの小中学生の親御さんから「息子娘があれ乗りたいといってて連れまわされてるんです」と言われたら、「英才教育じゃないですけど今のうちに絶対いかせてあげてください、我々大人になってからと言われて乗りたい電車全部消えたんで」って返してる

旅するマネージャーさんが「今のうちに絶対いかせてあげてください」と伝えた理由は「大人になってから」と言われて乗りたい電車が全部消えた経験からでした。未来の人からの助言は、響くものがあります。今やりたいことは、後回しにせずにやるのがいいのでしょうね。



この投稿には「推しは推せるときに推せ、はどのジャンルにも言えることなんだなぁ…」「いつか行こう、大きくなったら行こう、はやめた方がいい。いつなくなるかわからんから」といった共感の声が寄せられました。さまざまな理由から「今」したいことをするのが難しいこともありますが「今のうち」が大切だと考えさせられる、素晴らしい投稿でした。

小学生男子、母に対する衝撃の告知に1713いいね

ご紹介するのは、usagi（スプラとマイクラ好き主婦）(@usagi72727272)さんが投稿したエピソードです。子どもの反抗期は、親からすると戸惑いを感じてしまいますよね。しかし、子どもにとっては成長する上で、自我を確立する重要な過程だといわれています。ある日、usagiさんの息子さんが、いつもと違う自分の感情を告白してきて…。

あと寝る前に息子に言われたのは「自分の中で親への反発心が強くなった、親の言う事なんでもかんでも否定したくなってきた、このままだとついにクソババアとかうるさいとか黙れとか言ってしまう日が来るかもしれない、わかっておいてほしい」

って言われた。言語化ありがとな‥(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

息子さんは最近の感情の変化に自分で気づき、お母さんへ素直に伝えたのですね。しっかり言葉にできることも素晴らしいですし、日ごろから親子の信頼関係が築けていることも伺えます。



この投稿には「ちゃんと言葉で伝えられてすごい」「思春期の兆候を自覚してるなんて！」「生暖かい目で見てあげてね」などのリプライが寄せられいました。時点ですでに息子の成長を感じる、ほほえましいエピソードでした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）