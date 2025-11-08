

涙する辻希美

辻希美が８日、都内で著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に臨んだ。

８月に第５子を出産してからメディアの前に登場するのは初めて。祝福を受けると「ありがとうございます」と笑顔。出産から３カ月。体調は「思ったよりヤバいと思うこともありましたが、今は回復して元気です！」とし「久しぶりにこういう場で緊張しているんですけど、お手柔らかにお願いします」と挨拶した。

書籍は「いつか出したいと思っていたんですけど、夢を見ていた本が５人目を出産したタイミングで発売できるのは思い出深くて大切な一冊になりました」と感無量の様子。

出来上がった本を読んで「何回読んでも泣けるので、いま開いて読んでも泣ける。やっぱり思春期の子からのメッセージはぐっと来るものがあります」としたが、この日は長女・希空からサプライズの手紙が。

スタッフが代読すると涙を目に浮かべ「希空には我慢させてしまったことがいっぱいあって、長女だからって。でも今は姉妹みたいな関係性でいられて、一緒に展示会に行ったり、そういう時間が最高に幸せで、今まで自分のなかで後悔したことが、希空かの言葉で吹き飛びました」と感謝の想いを語った。