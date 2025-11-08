セーターよりこっちかも！【ユニクロ】ガバッと羽織りたい「秋カーディガン」

寒暖差が大きい秋は、セーターよりガバッと羽織れるカーディガンの出番が増えそう。【ユニクロ】からは、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそうな「秋カーディガン」が続々登場。スッキリ着こなせそうでサマ見えも狙えるポロカーディガンや、オンオフ使えそうなカシミヤカーディガンなど。秋コーデにヘビロテしそうな注目のアイテムをご紹介します。

着膨れ感も回避できるサマ見えポロカーディガン

【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）

ポロ襟とボタンがアクセントになり、一枚ガバッと着てもサマ見えが狙えるカーディガン。フロントの開閉具合を調節して雰囲気を変えられるので、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。公式オンラインストアによると「体のラインを拾いにくいリブの編み地とフィット感」とのこと。ニットアイテムの着膨れ感が気になる人にもぴったりの商品です。

オンオフ活躍しそう！ シンプルで着回しやすいカシミヤカーデ

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックショートカーディガン」\12,900（税込）

シンプルなクルーネックデザインのカーディガン。腰にかかるくらいのショート丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうな着回し力の高さが魅力です。公式オンラインストアによると、「軽くて暖かく、ふくらみ感があって極上の肌ざわりを楽しめるカシミヤ100%」素材を使用しているとのこと。着心地がよさそうで高級感もあるカーディガンは、オンにもオフにも活躍しそうです。

旬のプレッピースタイルを楽しめるボーダーカーデ

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\3,990（税込）

クラシカルな配色のボーダー柄がコーデのアクセントに。この秋注目されているプレッピースタイルを楽しめるカーディガンは、おしゃれな雰囲気をまとえそう。「ワイドリブで体のラインを拾いにくい」（公式オンラインストアより）のも嬉しいポイントです。

ガバッと羽織ってこなれるスフレヤーンカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

スフレヤーンシリーズのカーディガンは、「ソフトでしっとりとした肌ざわり」（公式オンラインストアより）が特徴。ショート丈 & ゆったりとしたシルエットで、ガバッと羽織るだけでこなれた印象を与えられそう。大きめのボタンとポケットもコーデのいいアクセントに。ニュアンスカラーがおしゃれなパープルやオリーブなども含む、全9色展開。イロチ買いもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i