2025年11月7日、BanG Dream!（バンドリ！）と羽田空港のコラボレーション「世界へ羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港スペシャルコラボ」がスタートしました。コラボ開始にあわせ、同日羽田空港の展望デッキにてRoseliaのメンバーが集合。アジアツアー「Neuweltfahrt」に向けた記者会見が羽田空港で開催されました。

会見には湊 友希那役の相羽あいなさん、氷川 紗夜役の工藤晴香さん、今井 リサ役の中島由貴さん、宇田川 あこ役の櫻川めぐさん、白金 燐子役の志崎樺音さん、そして司会のなつぽいさん（スターダム所属）の6名が登壇。

空港コラボならではとなる特別衣装のお披露目や、羽田空港にまつわるトーク、コラボの紹介などが行われた会見の様子をレポートしていきます。

キャストもキャラクターもCA衣装でコラボ！ せっかくなので”空のお供”になるライブもしてみたい!?

司会のなつぽいさんの呼びかけのもと、RoseliaのメンバーがCAの衣装を着て登場すると、会場である展望デッキにいるお客さんたちから大きな拍手が巻き起こります。

記者会見の場ではありつつも、せっかくなので衣装お披露目恒例の「回って〜」をなつぽいさんから促されると、メンバー全員くるっと回って後ろ姿も見せてくれました。

早速衣装についてのトークが始まり、みなさんCAの格好をするのは初めてとのこと。担当キャラクターのイメージカラーワッペンにRoseliaを象徴する薔薇の刺繍が入っているなど、スタッフのこだわりに感動を見せていました。

Roseliaは11月19日にニューシングル『Steadfast Spirits』をリリース、そして11月22日からは大阪公演を皮切りにシンガポール、ソウル、台北、上海、そして東京を巡るアジアツアーがスタートします。今回の会見はアジアツアーの出発式も兼ねられており、みなさん気合十分のようでした。

衣装についてのトークはもう少しだけ続き、CA衣装のままライブしたいという声が挙がると、飛行機の中でのおもてなしライブ、滑走路を使った飛行機の目の前でのライブなど、色々なアイディアが飛び出してきます。やったことがある人はまだいないだろうからいつかやってみたいと、みなさんノリノリでした。

続いて、記者会見当日よりスタートした羽田空港とのコラボの紹介へと移ります。まずはじめに壇上に黒いベールに包まれたイーゼルが登場。さっそく代表して相羽さんがアンベールを行います。

ベールの下はCA衣装を着たRoseliaのキャラクターたちが、かわいらしいミニキャラ姿で空港に立っているイラストとなっていました。

こちらはミニアニメ『元祖！バンドリちゃん』（https://anime.bang-dream.com/bandorichan/）で監督やキャラデザなどを担当している宮嶋星矢さんの描き下ろしとなっています。せっかくだからということで、5人でキャラクターのポーズも再現してくれるサービスっぷりを見せてくれました。

続いて2つ目のコラボ紹介は、空港内で聞けるRoseliaのナレーションです。空港内のおすすめスポットを、Roseliaたちがご案内。会見場ではそのうちのひとつ、相羽さんがソラチカを紹介しているナレーションが流れました。キャラごとに違う場所を紹介しているそうなので、全部を聞いて、実際におすすめスポットを巡ってみると楽しそうです。

さらにもうひとつ、空港内のスイーツショップ「羽田スタースイーツ」を紹介するナレーションも流れ、そこで紹介されているお菓子の実物も登場しました。

キャストたちは『薫るバター Sabrina』、『RUMBLE CRUMBLE』、『(NO) RAISIN SANDWICH』の3種を実食。賑やかにお菓子を食べながら「美味しい！」と感想を言い合っていました。

コラボ紹介3つ目は、各ショップとの連動企画となっていました。空港内の対象店舗で3,000円分購入すると、オリジナルノベルティとしてコラボイラストのポストカードがもらえます。会場にはリサのイラストが描かれたものが登場し、イラストにあわせて中島さんが苦手だというウインクに挑戦する一幕も。ちなみに会見開始時点ですでにノベルティをゲットしている人もいたようで、ぜひ全員分集めてほしいとコメントが送られました。

最後の紹介は、空港内にキャラクターのパネルや衣装などを展示したフォトスポットです。キャストたちも会見前に見てきたそうですが、パネルの大きさにびっくりしたとのこと。パネルの前にはボタンがあり、押すとナレーションが流れるそうなので、ぜひ全部巡ってみましょう。

これらのコラボは1ヶ月間、2025年12月7日まで羽田空港の第1・第2ターミナルで開催されています。イベント遠征の際やアジアツアーに参加する際などに、ぜひ訪れてみてください。

コラボ紹介後は報道陣による質疑応答が行われ、その中でアジアツアーへの意気込みを尋ねられると、みなさん口々に「Roseliaの音楽、Roseliaの魅力を世界に届けたい」と気合十分。そして各国のファンのもとにようやく行けるということで、支えてくれてきたファンへの感謝の気持ちを伝えていました。

また、アジアツアーでライブ以外に楽しみにしていることを尋ねられると

・各国の飛行機に乗れるのが楽しみ。機内食であったり、降り立った瞬間の日本と違う空気感や匂いが好き。（中島さん）

・日本国内でも東京・大阪などファンの盛り上がり方が違うので、海外の盛り上がり方はどんな感じなのかがすごく楽しみ。（志崎さん）

・食べ物とお土産がやっぱり楽しみ。各地のものをいっぱい食べて、そのエネルギーをライブで爆発させたい（相羽さん）

・各地の盛り上がり、お土産。ライブの楽屋で出される各国のケータリングやお土産が楽しみ。私たちも持っていかないとダメだから、羽田空港でお土産を買っていこう。（櫻川さん）

・ライブで行くと観光する時間が意外とないので、その国の空気を感じられる空港を巡るのが楽しみ。（工藤さん）

と様々な期待を挙げてくれました。

最後にイベントの締めくくりとして、相羽さんが代表して

「Roseliaアジアツアーにむけて、いつも乗っている羽田空港でコラボイベントをやってもらえてとても嬉しいです。ツアーに向けて気持ちが高まっています。空港を利用されているファンの方も多いと思いますが、そこでRoseliaの声が聞けるのは嬉しいんじゃないかなって思います。そんな場を頂けて嬉しいですし、ライブを最高のものにすると約束するので、これから応援していただけると嬉しいです」

とコメントを送り、記者会見は終了となりました。

イベント概要

世界へ羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港スペシャルコラボ ■オリジナルノベルティ企画

開催日時：11月7日（金）〜12月7日（日）※引き換えは対象店舗運営時間に準じます。

羽田空港第1・第2ターミナルにある対象店舗で、1レシート3,000円以上（税込）お買い上げいただくと、オリジナルノベルティをプレゼントいたします！

※複数レシート、複数店舗のレシートの合算してのご利用はできません。

※交換枚数は、1レシートにつき10枚までとさせていただきます。

【注意事項】

・期間中、対象店舗でのみの配布となります。

・一度ノベルティ交換に利用したレシートは、2回目以降は交換できません。

・レシートを発行した店舗のみで引き換えが可能です。

・オリジナルノベルティはランダム配布とさせていただきます。絵柄などお選びできません。あらかじめご了承ください。

・オリジナルノベルティの交換、変更はできません。

・期間中の当日お買上レシートが対象となります。クレジットカード控えなどは対象外とさせていただきます。

・オークションに出品する等の転売行為は禁止いたします。

・オリジナルノベルティは無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。 ■フォトスポット＆コラボナレーションスポット

開催日時：11月7日（金）〜12月7日（日）※ターミナル開館時間に準じます。

開催場所：第1ターミナル・第2ターミナル各所

コラボ限定の書き下ろしビジュアルフォトスポット＆Roseliaキャストによる羽田空港の“おすすめスポット”を聞くことができるコラボナレーションスポットが登場します！

両ターミナルのいろいろな場所で展開予定ですので、Roselia キャラクターとの記念写真や、おすすめスポット情報を聞いて羽田空港をお楽しみください！ ■衣装展示

開催日時：11月9日（日）〜12月7日（日）第1ターミナル 10:00-19:00、第2ターミナル ターミナル開館時間に準じます。

開催場所：第1ターミナル5階 HANEDAHOUSE・第2ターミナル5階フライトデッキトーキョー ※第2ターミナルは11月30日（日）で終了

コラボ限定のオリジナルCA衣装が登場！ 今回しか見ることができないオリジナル衣装。期間中にぜひお越しください！

（執筆・撮影者：二城利月）

©BanG Dream! Project

(執筆者: sasuke_in)