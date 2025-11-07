¹â»Ô¼óÁê½ê¿®É½ÌÀ¤Ç¥ä¥¸¡¢ÇÈÌæ¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬¼Õºá¡¡¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿å¾Â½¨¹¬½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯11·î7Æü¤ËX¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÎºÝ¤Ë¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×
10·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¹Ù¹¤Ê¥ä¥¸¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬¹ñÌ±¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï25Æü¤ËÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ç¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿µÄ°÷¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿µÄ°÷¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å¾ÂµÄ°÷¤Ï24Æü°Ê¹ß¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7Æü¤Ë¤Ê¤ê¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤´ÉÔ²÷¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿å¾ÂµÄ°÷¤Ï¡Ö±éÀâ¤¬Ê¹¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ä¥¸ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å¾ÂµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÁíÍý¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÁ°¤ËÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÎéÀá¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¿·¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢½ê¿®É½ÌÀËÁÆ¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¿»ö¤â¼«Â¾¶¦±É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÊª»ö¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢¶ß¤òÀµ¤·¤Æ°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£