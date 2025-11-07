“投資家”桐谷さん、保有株を紹介「高利回りなので、私は1000円台の時に買いました」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が7日、自身のXを更新し、保有株について紹介した。
【写真】マジで美味そう！桐谷さんが優待券で食べた”もつ鍋”
毎日のように株主優待券を使った食事写真をアップしている桐谷さんは、「ユナイテッド& コレクティブは100株保有で500円の食事券が半年ごと10枚。高利回りなので、私は1000円台の時に買いました」と報告。
おいしそうな鍋の写真を投稿し「てけてけという焼き鳥のお店でしたが、少し前もつてけに名前を変え、もつ鍋の店になりました。11月までの優待券を使いに5日にお店に行き、生まれて初めてもつ鍋を食べました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
