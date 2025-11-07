【吉徳×F:NEX 初音ミク -日本人形- 1/4 スケールフィギュア】 予約期間：11月7日10時～2026年2月24日23時59分 商品発送：2026年9月 予定 価格：198,000円

フリューは、1/4スケールフィギュア「吉徳×F:NEX 初音ミク -日本人形-」の予約を11月7日10時から2026年2月24日23時59分までFURYU HOBBY MALLで受け付ける。価格は198,000円。商品の発送は2026年9月を予定している。

本商品は、吉徳 × F:NEX「日本人形フィギュア」の第9弾。イラストレーター・藤ちょこ氏による描き下ろしイラストをもとに初音ミクを、可憐で美しい日本人形フィギュアとして立体化している。

日本文化における「初音」は本来、その年初めて鳴く鳥や虫、とりわけ鶯の鳴き声を指す言葉であり、本商品がもつ奥ゆかしさを丁寧に表現。特徴である着物の振袖部分の生地は、縫製ラインをまたいでも柄同士が繋がるよう試作を繰り返し、金の箔押しを施すことで、きらびやかな金の照りを再現したという。これらは伝統的な友禅染の技法で染められており、型を用いて1色ずつ丁寧に染められ、緑の着物で12色、青の着物で11色ある。手間と時間を注がれた独特の深みのある色合いは見どころ。

表情も、光をうけ多彩な輝きを放つ宝石のような瞳、うっすらと朱が入った頬と桜色の唇などイラストが忠実に再現され、穏やかな印象となっている。

「吉徳×F:NEX 初音ミク -日本人形- 1/4 スケールフィギュア」商品概要

【予約受付期間】11月7日10時～2026年2月24日23時59分

【お届け時期】 2026年9月 発送予定

【作品名】初音ミク

【SKU】 AMU-FNX1277

【価格】 198,000円

【販売形態】 受注販売

【商品サイズ】 約410(台座含まず)×370×280mm（全高×横幅×奥行）

【仕様】 プラスチック・ポリエステル製 塗装済み完成品

【素材】 PVC、ABS、レーヨン、ポリエステル、アセテート、ボール紙

【原型】 Design COCO (Art Director:CHIGA)

【彩色】 B_Sachi

【衣装/着付け】 吉徳

【撮影】 PHOTO STUDIO Chocot

【ブランド】 F:NEX

【商品タイプ】 日本人形フィギュア

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL

【発売元】 フリュー

【販売元】 フリュー

Art by 藤ちょこ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net