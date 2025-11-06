《この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました》

10月24日、双子の大食いYouTuber「はらぺこツインズ」（小野かこ・あこ）が自身のInstagramでこのように発表。56万人を超えるYouTubeのフォロワーから、心配が寄せられる事態となった。

「当初はあこさんが体調を崩し、ほどなくしてかこさんも体調不良になったそうです。どのような症状なのか、大食いに原因があるのかなどは明らかにされていませんが、あこさんは『即時入院』となりましたから軽症ではなかったと推測されます」（芸能記者）

1週間後の10月31日には、かこがInstagramに「少しずつ体調もよくなってきております」と投稿していることから、状態はよくなっているようだ。

そうしたなか、11月5日に放送された『世界くらべてみたら』（TBS系）の『はらぺこツインズが世界のデカ盛りに挑戦！inアメリカ・カリフォルニア』と題されたコーナーで2人が爆食するシーンが放映され、SNSでは困惑や心配の声があふれている。

「かこさんがInstagramで《11/5（水）19:00〜20:54『世界くらべてみたら』に出演させていただきます！体調が悪くなる前に撮影したロケとなっております！ぜひ是非観ていただけると嬉しいです！》と告知していたように、撮りためをしていた素材で放映されました。

はらぺこツインズは、10枚のパティとチーズをはさんだ総重量1キロのスマッシュバーガーとドリンク3.5キロを完食。さらに、アメリカ各州で年に一度開催されるお祭りを訪れ、『ターキーレッグ』『レモネード』『カリフォルニアワインのスムージー』『ディップドチーズケーキ』『オレオシェイク』、ソーセージにコーンミール生地をつけて揚げた、『アメリカンドッグ』の原型の『モンスターコーンドッグ』『ダブルフライバーガー』『ベーコンシナモンロール』などなど20種類のメニュー、合計15キロを完食しました」（芸能記者）

しかし、「即時入院」と「体調不良」というニュースに接したあとだったことから、体に大きな負担をかけるふたりの大食いに複雑な思いを抱く視聴者も多かったようだ。Xには

《はらぺこツインズはやっぱり大食いの無理がたたったんだろうな》

《入院のニュースを見たあとで世界くらべてみたらをどんな顔で見れば良い？》

など、今回の放送に困惑するポストが寄せられていた。

一方でふたりのInstagramには

《ゆっくり焦らず休んでください 元気になったお二人に会えるのを楽しみにしています》

《体調回復していると聞けてうれしいです…！引き続きゆっくりお休みしてください》

など、復帰を願うファンのコメントが書き込まれている。

過去にも今回のようにふたり揃って体調不良になることがあったが、そのとき、かこは自身のInstagramに《私たちの体調が悪いというのは精神的な面の体調の悪さなので自分でもコントロールするのが難しくて》と綴っていた。

最近は海外ロケも多く、重圧がかなりあったのだろう。急がず、ゆっくり休養してほしい。