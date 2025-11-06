½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÁý¸º¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¡¡¶ì¤·¤ó¤ÀÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ª¤ä¥í¥Ã¥Æ¡¦³ÑÃæ¾¡Ìé¤é¡ÄÀ®ÀÓ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ
¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÂÇµå¤È°ÂÂÇ¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡ÖBABIP¡×
¡¡ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò½ü¤¤¤Æ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡ÖBABIP¡ÊBatting Average on Balls In Play¡Ë¡×¤Ï¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê´ð½àÃÍ¤Ï.300Á°¸å¤È¤µ¤ì¡¢±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£µ¨¤ÎBABIP¤¬.300¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë20ÂÇ¿ô°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤éBABIP¤¬.280°Ê²¼¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¡¢¿ôÃÍ¤Ë±þ¤¸¤Æ4ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Íèµ¨¤Î¡È¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¸õÊä¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯¤Ë20ÂÇ¿ô°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢BABIP¤¬1³äÂæ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë12¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨.167°Ê²¼¡£BABIP¤¬.200¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¶ËÃ¼¤ÊÄãÂÇÎ¨¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢Á´°÷¤¬50»î¹çÌ¤Ëþ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£BABIP¤Î°²½¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤ÎÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô2ÅÙ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦³ÑÃæ¾¡Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¡¢ÄÌ»»BABIP¤¬.300Ä¶¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì.087¡¢.167¤ÈÉÔ¿¶¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÎ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âBABIP¤ÎÄã²¼¤¬ÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò¾·¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£À¾Éð¡¦´ß½á°ìÏº³°Ìî¼ê¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾åÀîÈªÂç¸çÆâÌî¼ê¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.167¡¦OPS.460Âæ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£BABIP1³äÂæ¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¿ôÃÍ²óÉü¤¬ÂÇ·âÉüÄ´¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢BABIP¤¬.250Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢BABIP¤¬.229°Ê²¼¤Î8¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨1³äÂæ¡£°ìÊý¤Ç.230Âæ¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÈ¾¿ô¤¬ÂÇÎ¨.200Ä¶¤òµÏ¿¤·¡¢.242°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´°÷¤¬ÂÇÎ¨.200Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£BABIP¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂÇÎ¨¤â´Ë¤ä¤«¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¡ÅÄ¼þÊ¿ÆâÌî¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃæÂ¼¾©¸ãÆâÌî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤é¼ÂÀÓ¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤â¡¢BABIP¤ÎÂçÉý¤ÊÄã²¼¤ÇÂÇÎ¨1³äÂæ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£ÄÌ»»ÃÍ¤È¤Îº¹¤Ï.076°Ê¾å¡£¿ôÃÍ¤¬Ìá¤ì¤ÐÉüÄ´¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¡¦¾®¶¿ÍµºÈ³°Ìî¼ê¤È¥í¥Ã¥Æ¡¦º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤âºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤«¤é°ìÅ¾¡¢BABIP°²½¤ÇÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.285¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈÊá¼ê¤âÂÇÎ¨.205¤È¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢BABIP¤¬ÂÇÎ¨¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢³ÚÅ·¡¦ÂÀÅÄ¸÷Êá¼ê¤ÈÀ¾Éð¡¦Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ³°Ìî¼ê¤ÏBABIP¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢110»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬¿ôÃÍ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÊä¤Ã¤¿¡£
Âë¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¢ÃæÂ¼¹¸¤âBABIPÄã²¼¤ÇÀ®ÀÓ¤â°²½
¡¡¼¡¤Ï¡¢BABIP¤¬.270Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Êá¼ê¤È³ÚÅ·¡¦¾®¿¹¹ÒÂçÏºÆâÌî¼ê¤ò½ü¤¯19¿Í¤ÏÂÇÎ¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ2³äÂæ¤Ç¡¢100»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤â7¿Í¡£BABIP¤¬.250¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂÇÎ¨¤â°ÂÄê¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤ÏÄÌ»»ÂÇÎ¨.260Á°¸å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.209¡£BABIP¤¬.255¤ÈÄÌ»».312¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡¢ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤âBABIPÄã²¼¤ÇÀ®ÀÓ¤¬°²½¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨.235¤À¤¬¡¢Æ±.270Âæ¤À¤Ã¤¿2021¡¢2022Ç¯¤ÎBABIP¤Ï¤¤¤º¤ì¤â.296°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£BABIP¾å¾º¤¬ÉüÄ´¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂçÎ¤¹·À¸ÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¡¦¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Í§¿ùÆÆµ±ÆâÌî¼ê¤Î5¿Í¤ÏBABIP¤¬.260Âæ¤Ê¤¬¤éÄÌ»»ÃÍ¤È¤Îº¹¤¬¾®¤µ¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â°ì·³·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¡¢Íèµ¨¤ËBABIP¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤ÐÂç²½¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢BABIP¤¬.280Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÁØ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¤¬2³ä¤ò²¼²ó¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê²þÁ±¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÇÎ¨.250°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄãBABIP¤ÏÀ®ÀÓ¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÆÜµÜÍµ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¤Ï2·åËÜÎÝÂÇ¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢BABIP¤ÎÄã¤µ¤â¤¢¤êÂÇÎ¨¤Ç¤Ï¶ìÀï¡£À¾Éð¡¦³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡¢³ÚÅ·¡¦ÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¡¢¾®¿¼ÅÄÂçæÆÆâÌî¼ê¤âÄÌ»»BABIP¤è¤ê.020°Ê¾åÄã¤¤¿å½à¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Íèµ¨¤ÎBABIP²óÉü¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Éð¡¦ÃçÅÄ·Ä²ð³°Ìî¼ê¡¢³ÚÅ·¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃÓÅÄÍèæÆÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¡¦»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¤ÏÄÌ»»BABIP¤¬Äã¤¤°ìÊý¡¢º£µ¨¤Ï.270Âæ¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢Ê¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ëÂÇÎ¨¤òµÏ¿¡£BABIP¤Î¿ä°Ü¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®ÀÓ¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡BABIP¤Î°²½¤Ë¤è¤êÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾ÍèÀ¤òÈë¤á¤¿¼ã¼ê¤¬BABIP¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¶ìÀï¤·¤¿Îã¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£BABIP¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¿å½à¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤¬Íèµ¨¤ËÈ¿Å¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¿ôÃÍ¤Î¾å¾º¤¬À®ÀÓ¤Î²óÉü¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×Ë¾·îÎËÂÀ¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë