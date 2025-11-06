マンシーは来季が年俸1000万ドルの球団オプション

2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行った。ナインは家族やパートナーとともにファンの声援に応えて歓喜を共有する中、マックス・マンシー内野手の妻、ケリーさんは思わず感極まったようだ。

ケリーさんは5日（日本時間6日）に自身のインスタグラムを更新。「ロサンゼルスの皆さん、最高のセレブレーションを本当にありがとう！」と綴り、優勝パレードを振り返る投稿を行った。家族との写真やマンシーの笑顔、真美子さんらドジャース夫人会メンバーとの1枚を載せ、感慨につかっていた。

ケリーさんは「ドジャースを愛する皆さんがこんなにもたくさん集まってくれたこと、信じられないほど感激しています。観客の皆さんを見渡して、思わず幸せな涙が溢れました」と思いが溢れた。

「2018年に始まった頃、今こうしてバスに乗って、何千人もの人がマックスに向かって叫び、歓声を上げてくれるまでになったことを思うと、本当に胸がいっぱいです。この街は私たちにとって“家”のような存在になりました。そしていつもながら、この素晴らしい機会に心から感謝しています 2年連続チャンピオン、永遠に」と綴っている。

マンシーは今季故障で離脱しながらも、100試合で打率.243、19本塁打、OPS.846をマーク。ポストシーズンでは打率.214ながらも3本塁打を放ち、ワールドシリーズ第7戦では8回に1点差に追い上げる貴重な一発を叩き込んだ。来季に関しては年俸1000万ドル（約15億円）の球団オプションとなっており、ドジャースの判断に注目される。（Full-Count編集部）