そーっと犬に近づく猫…。猫と犬の初対面エピソードが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は53万回を超え「おふたりとも、とってもお利口さんですね」「かわいすぎて尊くて泣けてくる」「お互いを受け入れた瞬間ですね！」といったコメントが集まっています。

【動画：犬と初めて対面した猫→ゆっくりと近づくと…あまりにも素敵な『まさかの行動』】

ドキドキの初対面！

Instagramアカウント「犬と猫の暮らし｜サブ美＆マー坊」に投稿されたのは、猫と犬の初対面の様子。猫のサブ美ちゃんの視線の先にいるのは、犬のマー坊ちゃんです。サブ美ちゃんはこれが初めての犬との対面なのだそう。ドキドキと緊張している様子のサブ美ちゃんがゆっくりマー坊ちゃんに近づいていったそうです。

最初は警戒していたというふたりですが、鼻と鼻をくっつけてあいさつすることができたそうです。サブ美ちゃんもマー坊ちゃんもお互いのことを知りたい様子が伝わってきます。飼い主さんは、思っていたよりもふたりが仲良くしてくれて一安心だったそうです。

観察＆プロレスで友達に

サブ美ちゃんは猫らしく、マー坊ちゃんを後ろからそっと観察してみたり、猫じゃらしのようなふわふわのしっぽを触ってみたりしていたそうです。そして、猫同士のじゃれ合いと言えばプロレスごっこ。サブ美ちゃんからすると、マー坊ちゃんはプロレスが弱かったようです。

新入りちゃんへの指導が可愛い

その後も、毛づくろいを教えてあげたり、爪とぎも教えてあげたりしていたサブ美ちゃん。ところが、マー坊ちゃんのパワーで爪とぎが壊れそうになり、心配そうに見ていたのだそう。ふたりがこれからどう仲良くなるのか目が離せません。

投稿には「お互い緊張しながらの優しいお鼻タッチ！いつまでも仲良しで」「最初が肝心ですよね」「わんちゃんとねこちゃんがいるお家ってホント素敵ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「犬と猫の暮らし｜サブ美＆マー坊」では、サブ美ちゃん、マー坊ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「犬と猫の暮らし｜サブ美＆マー坊」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。