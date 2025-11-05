赤坂ドリブンズ・園田賢、初のエッセイ集『できることは全部やる』発売　麻雀観やMリーグの舞台裏も語る

赤坂ドリブンズ所属の麻雀プロ・園田賢による初のエッセイ集『できることは全部やる』（竹書房）が、2025年11月4日（火）に発売された。

園田は2003年に最高位戦日本プロ麻雀協会に入会し、2018年のMリーグ発足ドラフトで赤坂ドリブンズから1位指名を受け「Mリーグで初めて名前を呼ばれた男」となった人物。2018-19シーズンにはMリーグ優勝を達成。深い思考に基づく鋭い一打と共に、試合後のインタビューや検討配信での軽妙なトークがファンの間で人気となっている。

本書は生い立ちから麻雀プロとしての原点、Mリーガーとしての日々、麻雀観や仕事に対する考え方まで、園田の内面をぶっちゃけた1冊。園田賢にとって本書ははじめてのエッセイ本となる。

紙面では「人生で一番勝たなければいけなかった対局」「園田さん、どうすれば麻雀強くなれますか」といった内容を掲載。ドリブンズ・越山剛監督によるドラフト指名の舞台裏や特別対談、話題を呼んだ「赤坂ドリブンズトライアウト問題」についても明かされる。

また本書の発売を記念した「園田賢選手（赤坂ドリブンズ）」サイン本お渡し会＆2ショット撮影会が2025年11月16日（日）に開催される。

