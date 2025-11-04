渡辺美奈代、手作り韓国＆中華料理に「おイチそー」の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日までに、オフィシャルブログを更新。
週末２日間の夜ごはんを紹介し、野菜たっぷりの“豆苗入りタッカンマリ”や本格中華の麻婆豆腐・八宝菜など、彩り豊かな家庭料理を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
２日、「夜ごはん」と題してブログを更新した渡辺。「夜ごはんはタッカンマリ」と報告し、鍋いっぱいに煮立つ鶏肉や野菜の上に豆苗をたっぷりのせた写真とともに「冷蔵庫に豆苗があったので豆苗もいれましたー」とつづり、鮮やかな緑が映えるヘルシーな一品を紹介した。
続く３日には「夕食の準備」と題してブログを更新すると、「夕食の準備をはじめました」とつづり、フライパンで炒められたごぼうやにんじん、そして香ばしく焼かれたひき肉の様子などを公開。
「夜ごはん」と題した更新したブログでは、「夜ごはんは麻婆豆腐と八宝菜、生姜のすりおろしたっぷりのたまごスープでした！」とメニューを紹介。真っ赤な麻婆豆腐を中心に、具だくさんの八宝菜、そして湯気の立つたまごスープが並び、中華風の温かいディナーが完成したことを写真とともに報告した。
これらの投稿にファンから「美奈代ちゃんのタッカンマリ美味しそう」「タッカンマリに 豆苗 おイチそー」「カラダが…暖まりますね」「美奈代ちゃんの無限麻婆」「ご飯が すすんで しまいますね」「どれも全部美味しそう」などの声が寄せられている。
