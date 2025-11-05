政治ジャーナリストの青山和弘氏が５日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。日本維新の会の藤田文武共同代表が「公金還流」報道について会見を行ったことに言及した。

藤田氏は公設秘書が代表の会社に印刷などを依頼。金額のほとんどが公金とされ、公設秘書へ年間７２０万円の報酬が支払われていた「公金還流」が問題視されていた。藤田氏は５日の会見で「仕事の質、スピードともに信頼できる発注先として、業務上の合理性があるもので、法的にはどこから切り取っても適性」と主張し、「今後は当該企業に発注しない」と語った。

青山氏は維新のトップの問題であることから、政権運営に影響があるかどうかということは「吉村代表次第」とコメント。「共同代表に任命したのは吉村代表。吉村さんがこの問題を重く受け止めて共同代表を外すとなれば、いろんな意味で影響がある」とした。

だが、藤田氏を共同代表から外した場合、後任で共同代表ができる人が「いるのか？というのが大きな問題」と指摘。「維新は閣僚も出さなかったが、維新の中に閣僚を務めたり、共同代表ができる適任者が少ないのが問題として指摘されている」と語った。

さらに「橋下元知事、元維新の会の代表が、藤田さんの問題に強い攻撃をしています。創業者として、影響力を持っていますし、吉村さんとも近い橋下さんの意見を、吉村さんがどれぐらい聞くか。それによって辞めさせる、辞めさせないという判断に影響かっていうのが最大の焦点」とした。

だが吉村氏は「（共同代表を）辞めるという問題ではないと思っている」と発言していることから、「吉村さんとしては今の維新の会の運営を考えれば、違法というわけでもない段階で、辞めさせないという方に傾いているのが現状」と解説していた。