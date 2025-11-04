税込110円〜で大切りまぐろはらみ･特大5種野菜のかき揚げ握りが食べられる『はま寿司 大切りデカねた祭り』開催

100円寿司チェーン「はま寿司」は、11月5日から『はま寿司 大切りデカねた祭り』を全国の656店舗で開催する。

マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を使った「大切りまぐろはらみ」と、「特大5種野菜のかき揚げ握り」を税込110円で提供。このほか、「青森県産 大粒蒸しほたて」や「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」など、大切りねたを多数ラインアップしている。

はま寿司『はま寿司 大切りデカねた祭り』

〈フェアメニュー一覧(税込)〉

いずれも数量限定メニューのため、無くなり次第終了。

◆「大切りまぐろはらみ」一貫110円

マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで提供する。

はま寿司「大切りまぐろはらみ」

◆「特大5種野菜のかき揚げ握り」一貫110円

タマネギ･ニンジン･インゲン･ジャガイモ･サツマイモをシャリに合うように軽い食感のかき揚げに仕上げた。

はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」

◆「青森県産 大粒蒸しほたて」一貫176円

蒸すことで旨みを閉じ込め、ジューシーな食感に仕上げた。

はま寿司「青森県産 大粒蒸しほたて」

◆「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」176円

香ばしく炙った脂のりの良いサーモンをたっぷり味わえる。

はま寿司「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」

◆至福の一貫シリーズ「地中海産 大切り本鮪(まぐろ)中とろ」319円

“黒いダイヤ”とも呼ばれる、本鮪の旨みを楽しめる。

はま寿司「地中海産 大切り本鮪(まぐろ)中とろ」

◆至福の一貫シリーズ「大判豚角煮握り(からし付き)」319円

醤油で甘辛く煮込んだ、大きな豚角煮。からし付きでさっぱりと食べられる。

はま寿司「大判豚角煮握り(からし付き)」

◆至福の一貫シリーズ「一本穴子」528円

ふんわりとろけるような口当たりの穴子を丸ごと一本のせた。優しい甘さの穴子は、甘だれや一緒に添えた粗切りワサビとも相性が良いという。

はま寿司「一本穴子」

◆「長崎県産あじのアジフライ(タルタルソース)」242円

サクサクとした衣とアジのふわふわとした食感が楽しめる。

はま寿司「長崎県産あじのアジフライ(タルタルソース)」

◆はまカフェラボ「りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ」429円

人気商品「たまごプリン」に、甘酸っぱい角切りリンゴ煮や甘いキャラメルソースを合わせた秋らしい味わいのパフェ。

はま寿司「りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ」

◆「あんバターフレンチトースト(バニラアイス添え)」363円

温かいフレンチトーストに粒あんとバター、バニラアイスを添えた。

はま寿司「あんバターフレンチトースト(バニラアイス添え)」