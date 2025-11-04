SKY-HI「MAZZELをみていて、当時のAAAメンバーのことを思い出した」MAZZELの新曲MVにAAAのオマージュシーンが登場
MAZZELが、11月26日にリリースする4thシングル「Only You」より、表題曲「Only You」の先行配信が11月3日にスタート。それに伴い、同曲のMVが公開された。
■「Only You」はメンバーのNAOYAが出演するドラマ『セラピーゲーム』のEDテーマ
新曲「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディが耳に残るミディアムバラード。メンバーのNAOYAがW主演を務める日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマに起用されている。
先日、ドラマ初回放送で楽曲が初オンエアされ、MVのティザーが公開。そしてメンバーのKAIRYUがパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組で初オンエアされると、SNSでは、
「まじでやばい、ほんとにいい曲すぎる」
「良すぎて泣ける、目も耳も幸せでなんて贅沢なメンバーなんだ！」
「早くフルコーラス聴きたい！」
「MV公開が待ち遠しい」
「KAIRYU、こりゃ泣くで」
など、感動と期待に溢れたコメントが続出。大きな盛り上がりを見せていた。
■MAZZELとAAAの共通点
そんな「Only You」のMVが11月3日に公開。
MVは、メンバー8人の感情のこもった演技とダンスで、儚くも美しい世界観を表現する内容となっており、そんな世界観を最大限に表現するために、振付にはs**t kingzのNOPPOを起用。恋愛という共通のテーマに対して、8者8様のスタイルで向き合う、バラバラの個性・価値観を持つMAZZELならではのラブソング表現の形となっている。
「Only You」はドラマ『セラピーゲーム』のために書き下ろされた楽曲だが、制作にあたり「MAZZELをみているとなぜか当時のAAAメンバーのことを思い出した」というSKY-HIの言葉をきっかけに、メンバーとも盛り上がり、今の形となって楽曲が完成。
MVにもAAAを感じさせるオマージュシーンが登場し、“才能・個性がバラバラなメンバーが集まってひとつの音楽をつくる”という点において共通する2組が、時を超えて本楽曲で交錯する姿に注目だ。
またMVには、ドラマ『セラピーゲーム』でNAOYAとW主演を務める冨田侑暉（龍宮城）も出演。ドラマの世界観とMAZZELの世界観との交わりが楽しめる仕上がりとなっている。
■CD「Only You」は11月26日にリリース
11月26日発売の4thシングル「Only You」は、メンバーのSEITOが作詞・作曲に参加した新曲「Trap」と、8月にデジタルリリースした「DANGER」を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMVとBehind The Scenesの特典映像の他、ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）が封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオルが、MAZZELオフィシャルファンクラブ“MUZEUM”会員限定販売では40ページのPhotobookに加え、アクリルスタンドとネームキーホルダー（購入時メンバーセレクト可能）が封入。
また、CDリリースに伴い、2026年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募できる。
■SEITO コメント
■NAOYA コメント
■SKY-HI ステートメント
■BMSG Creative Lab 製作ノート
■リリース情報
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Only You」
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「Only You」
