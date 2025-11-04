三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブカードの年会費を2026年4月10日以降の口座振替分から改定する。

改定後の年会費は、ダイナースクラブカードの本会員が29,700円（現行24,200円）、家族会員が5,500円（変更なし）、ダイナースクラブ プレミアムカードの本会員が165,000円（現行143,000円）、家族会員が無料（変更なし）。

対象カードは、ダイナースクラブカード、ダイナースクラブ プレミアムカード、ダイナースクラブ ビジネスカード、ダイナースクラブ ビジネスプレミアムカード、JALダイナースカード、JALグローバルクラブ JALダイナースカード、MileagePlus ダイナースクラブカード、MileagePlus ダイナースクラブファースト、デルタ スカイマイル ダイナースクラブカード、BMWダイナースカード、BMWプレミアム ダイナースカード、銀座ダイナースクラブカード、銀座ダイナースクラブカード／和光、三井住友信託ダイナースクラブカード、ロータリー ダイナースクラブカード、京銀ダイナースカード、京都中央信金ダイナースカード、ライオンズクラブダイナースクラブカード、ライオンズクラブ ダイナース プレミアムカード、JTBダイナースカード。

あわせて2026年4月以降に、カード付帯のサービスを追加・拡充する。グルメサービスでは、対象レストランでのキャッシュバックや海外対象レストランでの1名分コース料金無料とするほか、コンシェルジュサービスを拡充し、ライフスタイル・ペット・ヘルスケア・ビジネスといった場面で新サービスを開始する。