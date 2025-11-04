ENHYPEN（エンハイプン）とBE:FIRST（ビーファースト）がそれぞれの楽曲を踊るコラボダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】①BE:FIRSTソウタ×ENHYPENニキのコラボ ②ENHYPENジョンウォン×BE:FIRSTシュント【写真】『MUSIC EXPO LIVE 2025』オフショット③ENHYPEN ④BE:FIRST

■東京ドームで夢のコラボステージが実現したENHYPEN×BE:FIRST

ENHYPENとBE:FIRSTは、11月3日に東京ドームで開催された『MUSIC EXPO LIVE 2025』に出演。アジアからグローバルに活躍する豪華アーティストが集結した同イベントで、両グループは初のスペシャルコラボステージを披露し、会場を熱気に包んだ。

■BE:FIRSTソウタ×ENHYPENニキが「I Want You Back」をにこやかにダンス

BE:FIRSTのSOTA（ソウタ）とENHYPENのNI-KI（ニキ）が踊ったのは、The Jackson 5の名曲をカバーしたBE:FIRST初ベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」。

動画は、白の王子様風ジャケットを着たNI-KIが黒のジャケット姿のSOTAの肩に手を置くシーンからスタート。マイケル・ジャクソンへのリスペクトを感じさせるスムーズで流れるようなステップで、息ぴったりにパフォーマンスを展開した。ラストでは体を寄せ合い、楽しげな笑顔を見せて締めくくった。

■ENHYPENのジョンウォンとBE:FIRSTのシュントがセクシーに踊る「Bite Me」

一方、ENHYPENのJUNGWON（ジョンウォン）とBE:FIRSTのSHUNTO（シュント）が踊るのは、バンパイアを思わせる世界観が話題となったENHYPENの「Bite Me」。

金髪のSHUNTOがサビ前の歌詞を口ずさむ中、黒髪のJUNGWONが後ろから肩に手を回し登場。首筋をなぞる仕草や、誘うように指を差し出すポイントダンスを、カメラを見つめながらセクシーに披露した。

SNSでは「公演中もハグしてて仲良しだったよね」「最後のニキの笑顔最高です」「マイケルにルーツを持つ2人のコラボ良すぎる」「ジョンウォンとシュント、日本だと同い年なのエモい」「Bite Meを選んでくれるなんて！」など、双方のファンから歓喜のコメントが続出している。

なお、この公演の模様は、12月12日22:30～23:28にNHK総合の特集番組として放送予定だ。

■写真：ブラック衣装で決めたENHYPEN『MUSIC EXPO LIVE 2025』オフショット

■写真：黒×迷彩の衣装がクールなBE:FIRST『MUSIC EXPO LIVE 2025』オフショット