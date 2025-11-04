BLUETTI JAPANは11月4日、ブランド史上最少サイズのポータブル電源「AORA 10」を発表しました。これに合わせて製品の説明会を開催。その様子をレポートします。

BLUETTI は、いち早くリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したポータブル電源を発売するなど、技術力に長けたメーカーです。設計開発から出荷までをすべて自社工場で対応しているため、高いクオリティの製品を提供できるとしています。

AORA 10は日本市場向けに展開している「AORA」シリーズの最新製品。小型軽量ながら日常からアウトドア、防災まで使えるとするエントリーモデルです。販売価格は19,900円（税込）。

本体重量は約1.8kg、サイズは約幅146×奥行き110×高さ200mmで、事前申告が必要なものの、機内に持ち込みも可能なコンパクトさを実現しています。バッテリー容量は128Wh、定格出力は200Wで最大出力は400W。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオンを採用しています。

出力はUSB-C×2、USB-A×2、DC（12V／5A）、AC出力を備え、複数のデバイスに同時給電も可能です。また、停電時にバックアップ電源に切り替わるUPS機能も搭載しています。

AC入力は最大150Wに対応。約70分でフル充電が可能としています。加えて、最大100Wのソーラーパネル充電にも対応しています。充電は「急速」「標準」「サイレント」の3モードを用意。就寝中はサイレントにするなど、シーンに応じて選べます。

なお、AORA 10と60Wソーラーパネルのセット販売も予定しており、希望小売価格は39,700円（税込）です。

片手に乗せることができるほど軽いポータブル電源はとてもユニークです。それでいて定格出力200Wなので、製品によってはテレビや冷蔵庫を動かすことができ、実用性は十分。ポータブル電源は気になっているけど大型の製品は手を出しづらい、なんて思っている人には選択肢となりそうです。

