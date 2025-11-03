スイーツとパンのいいとこどりって！？（喜）【ファミマ】次食べたい♡「新商品」

【ファミリーマート】のベーカリーコーナーに「オモテもウラもおいしいパン」シリーズが新登場。ファミマの定番ベーカリー3種の裏側をカリッとした食感のクイニーアマン仕立てにした新シリーズは、スイーツ感とベーカリーの食べ応えが楽しめる、満足度の高さが特徴です。そこで今回は、注目の「新商品」をまとめました。

限りなくスイーツに近い味わい

「チーズケーキデニッシュ × クイニーアマン」は、チーズケーキのようなしっとり濃厚な味わいとカリッと食感のクイニーアマンの組み合わせが特徴です。オモテ側のチーズケーキ生地は、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを使った本格的な仕上がり。ウラ側にあるクイニーアマンの甘さが加わり、パンであることを忘れてしまいそうなスイーツ感を楽しめます。

ウラ側のクイニーアマンにひと工夫

「アップルパイタルト × クイニーアマン」は、サクサクでジューシーなアップルパイとカリカリのクイニーアマンが1つになった夢のようなパン。ウラ側のクイニーアマンには、アップルパイと合うようにりんごと相性の良いはちみつフレーバーをプラスしているそう。食べる前に、サクサクとカリカリの程よいバランスが楽しめるリベイクをするのがおすすめ。

バターの風味もしっかり味わえる

「オモテもウラもおいしいパン」シリーズの3つ目は「デニッシュメロンパン × クイニーアマン」。デニッシュメロンパンはバター入りマーガリンを重ねた生地、クイニーアマンは発酵バターを使ったあめ、とどちらもバター風味になっているため、パン全体にバターの香ばしさが漂いそう。ひと口食べたときのジュワっとした味わいと、香ばしい匂いの組み合わせが贅沢な一品です。

レジ横にもじつは見逃せない商品が！

数量限定で販売中の「紅茶香るアップルフロマージュ」は、コラボ商品が人気の安食雄二シェフが監修した新商品。紅茶風味の生地でりんごフィリングと北海道産クリームチーズを包んだ、ホットスイーツです。紅茶の香りにマッチした、りんごフィリングとクリームチーズによる上品な味わいを楽しめます。

定番化を期待したくなる【ファミリマート】の「新商品」。オモテもウラも満足度の高い味わいを、ぜひ堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる