『Qさま!!』3時間半SPに武藤十夢＆小麟が姉妹で初参戦！2025年秋の最新絶景ランキングから出題

本日11月3日（月・祝）放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、3時間半スペシャル。

「旅のプロが選ぶ！日本の秋の絶景ランキングBEST15から出題スペシャル」と題し、“日本の秋の絶景”に関する問題で学力王を決定する。

猛暑日続きだった夏が終わり、すっかり秋の行楽シーズンとなって、旅行・お出かけも楽しくなる今日この頃。

今回は、旅行雑誌編集者やカメラマンなど旅のプロにアンケートを取り、全国で見られる秋ならではの美しい景色、つまり“秋の絶景”をランキング形式で紹介し、そこからクイズを出題していく。

過ごしやすくなったこの季節にぴったり。行楽の秋にふさわしい2025年秋の最新絶景ランキングが明らかに。この時期にしか見られない絶景が続々登場する。

◆武藤十夢＆小麟が姉妹で初参戦！

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選ラウンドを戦い、各ブロック上位6名が決勝ラウンドに進出。

Aブロックには、ロザンの宇治原史規、村井美樹、QuizKnockの鶴崎修功に加え、俳優の池田成志、松下由樹、片岡信和、菊川怜、タカアンドトシ・タカ、そして姉の武藤十夢（むとう・とむ）とともに姉妹参戦となるAKB48の武藤小麟（むとう・おりん）が登場。

初となる姉妹参戦に注目が集まるなか、妹の小麟が1位スタートの好発進。さらに、『羽鳥慎一モーニングショー』『有働タイムズ』でもおなじみ、インテリ気象予報士の片岡信和によるプチ解説も。

一方のBブロックには、石原良純、カズレーザーに加え、俳優の山西惇、タカアンドトシ・トシ、武藤十夢、JO1・河野純喜、草野満代、テレビ朝日・弘中綾香アナウンサーが名を連ねる。

『Qさま!!』には2度目の参戦となるJO1河野は、「前回は一回も答えられなかったので、今回は果敢に攻めます」と意気込み。弘中アナウンサーも粘りの解答を見せ、上位へと食い込むことができるのか？

そして、昨年出版した著書が累計24万部を超えるベストセラーとなっているしんめいPが初登場。異色の経歴を持つ話題の作家は、台風の目となれるのか？