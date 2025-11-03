ブルージェイズ日本人スタッフ「どれほど特別な一年だったか…」　SNSに記した誇りと感謝　昨季限り日本ハムで引退の31歳

昨季までの2年間は日本ハムでプレーしていた加藤豪将氏(C)産経新聞社

ブルージェイズは現地時間11月1日、本拠地ロジャーズセンターでのワールドシリーズ第7戦に臨み、延長11回の末に4-5でドジャースに逆転負け。王手をかけてからの2連敗で、1993年以来の32年ぶり3度目の世界一を逃した。

試合後に、元メジャーリーガーで、昨季までの2年間は日本ハムでプレーした加藤豪将氏が、自身のインスタグラムを更新。現役を退き、今季から古巣ブルージェイズの野球運営部門補佐に就任している加藤氏は、「2025年シーズンが終わりました。今年が自分にとってどれほど特別な一年だったか、言葉では言い表せません」と文面に思いを込めた。

投稿したのは、自身を含めたスタッフも交えた球団の集合写真。「何もわからない就任1年目の自分の意見を受け入れ、信頼してくれた選手やコーチの皆さんに心から感謝しています」とつづった。